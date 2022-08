El CD Tenerife da a conocer el libro de su primer siglo de vida

La publicación oficial sobre el primer siglo de vida de la entidad recoge hechos, personajes y estadísticas entre 1922 y 2022 en un volumen de lujo de 400 páginas y más de mil imágenes que es la enciclopedia oficial de la historia en blanco y azul.

El CD Tenerife, 100 años de sentimiento y pasión

El acto fue conducido por Carmen Nieves Pérez (periodista y trabajadora de la entidad en el área de Fútbol Base), que moderó un más que interesante diálogo con los periodistas Juan Cruz Ruiz (Premio Canarias de Comunicación y miembro del Comité de Honor del Centenario blanquiazul) y Alfredo Relaño (director durante 23 años del diario AS hasta 2019 y uno de los fundadores de Canal + como jefe de deportes), junto al autor de esta gran enciclopedia blanquiazul, Luis Padilla. También han intervenido del director general de Deportes del Gobierno de Canarias, Manolo López, y del presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción.

Centenario de una pasión ha sido posible tras el encargo de la redacción de la obra por la entidad al periodista de la agencia ACAN Luis Padilla, de acuerdo con su condición de estudioso y especialista de la historia del representativo, que antes había plasmado en cuatro libros y decenas de artículos en medios de comunicación. Luis Padilla ha dedicado el último año y medio a dar forma al volumen que ahora ve la luz.

El libro repasa la trayectoria, a caballo entre dos siglos, de una sociedad nacida en los albores del fútbol español y se articula en doce capítulos dedicados al análisis de las principales singularidades del club, a los que sigue un repaso en clave cronológica de las nueve etapas en las que se ha articulado su trayectoria deportiva, además de cuatro apéndices finales.

Centenario de una pasión estará a la venta desde el próximo martes, al precio de 59,95 euros, en la tienda oficial del CD Tenerife (tanto en el canal presencial como en Internet). A partir de la siguiente semana se podrá adquirir también en las principales librerías de la provincia.

“El objetivo de 'Centenario de una pasión' es hacer justicia a la labor que ha desarrollado el CD Tenerife en esta provincia; hacer justicia con sus protagonistas, los que están y los que ya no”, relata el autor de tan especial obra, Luis Padilla. “El CD Tenerife está recuperando orgullo, y eso no tiene precio; el año pasado se recuperó la sensación de sentirnos representados”, valora.

“Para mí ha sido un privilegio poder realizar este libro y solo tengo palabras de agradecimiento al CD Tenerife por haberme facilitado cualquier cosa que le solicitaba”.

El escritor tinerfeño añadió que “para muchísima gente el CD Tenerife tiene mucha importancia y siempre me he encontrado con un sí cuando he pedido algo. Y si la persona no tenía ese documento, lo buscaba. Ha sido un placer contar con centenares de personas”.

Por su parte, Alfredo Relaño argumentó que “recuerdo que Jorge Valdano trabajaba con nosotros en la televisión quería entrenar y le decíamos que estaba loco. Luego vivimos su paso por el CD Tenerife con mucha pasión”.

“Este es el mejor libro de historia del fútbol que he leído. Me parece magnífica la maquetación, el orden que tiene, el trabajo de recuperación de fotografías antiguas. Se recuerdan las buenas y las malas cosas del pasado; es una obra envidiable”.

Juan Cruz consideró que “Centenario de una pasión es un ejemplo de lo que es una historia que hace felices a muchas personas. El fútbol es lo mejor que ha pasado entre los inventos deportivos. Te obliga a ser solidario y jugar con otros”.

“Leer este libro ha sido muy emocionante por muchísimas razones. La victoria y la derrota están contadas con el mismo espíritu. Tiene una sintaxis memorable, reúne todas las sensaciones y me siento orgullo de que lo haya escrito Luis Padilla”.

“Me emocionaron las páginas dedicadas a los periodistas. Ha habido también muchísimas mujeres periodistas dedicadas al fútbol. Encarnan una parte del libro en el que se hace justicia”.

“No hay en la historia del CD Tenerife un desmayo para que se terminara la entidad. Siempre hubo chispazos... y Centenario de una pasión puede ser otro punto de partida para los más jóvenes”.

Por último Miguel Concepción manifestó que “Hay muchas historias, alegrías, y sufrimiento en la historia del CD Tenerife, pero Luis Padilla lo ha sabido condensar todo en Centenario de una pasión. Se transmite mucho amor al CD Tenerife en este libro”.

“Todos ponemos lo mejor de nosotros mismos para llevar lo más alto posible al CD Tenerife. Miramos al futuro con optimismo y transmitimos el pasado con este legado en forma de Centenario de una pasión”.

“Hay que agradecer a cada persona que ha donado de manera desinteresada cada imagen y cada historia para compartirlas con toda la sociedad, y con las futuras generaciones. Merece mucho la pena leerlo”, concluyó el dirigente palmero.