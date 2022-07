Cordero considera que diez equipos están económicamente “por encima” del CD Tenerife

El director deportivo del CD Tenerife, Juan Carlos Cordero, ha advertido este martes de que hay diez equipos en la Segunda División “por encima” en cuanto a “capacidad económica”, lo que les obliga a “trabajar mucho más” para confeccionar la plantilla.

Cordero ha recordado que la temporada pasada sucedió “algo parecido” y, pese a ello, se quedaron a “un paso de ascender”.

“Recordar la temporada pasada nos va ayudar poco, pero sabemos cuál es el camino. Con humildad y sin ninguna presión. Debemos conseguir los puntos para mantener la categoría cuanto antes y luego seguir sumando”, ha comentado.

Juan Carlos Cordero ha dicho que queda “mucho mercado” por delante y el CD Tenerife tiene “gran parte del trabajo” realizado, al tiempo que hay “alguna negociación” para nuevas incorporaciones.

“Quizá un jugador por derecha en el extremo será importante traerlo. También podría jugar en banda izquierda. Ya veremos otras demarcaciones, en función de lo que requiera el entrenador”, ha comentado sobre los futbolistas que faltan por fichar.

“Es una realidad que Míchel y Rubén no han tenido minutos la temporada pasada, pero no es seguro que salgan. Hay posibilidades para todo. Pueden salir, pero no descartamos que se puedan quedar”, ha comentado sobre estos dos jugadores.