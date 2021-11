Curbelo dice que Las Palmas acabará su mala racha con una victoria en Leganés

El jugador de la Unión Deportiva Las Palmas Eric Curbelo ha manifestado este jueves que el equipo amarillo pondrá fin a su racha de dos derrotas consecutivas en LaLiga SmartBank con una victoria en la visita al CD Leganés, el próximo domingo, en la decimoctava jornada del campeonato.

El defensa isleño está "seguro" de que sumarán "los tres puntos" en el estadio de Butarque, porque a su juicio el fútbol es "cuestión de dinámicas" y está convencido de que la actual que atraviesan, con dos resultados negativos seguidos ante Real Zaragoza (2-3) y Málaga (2-1), acabará en el feudo madrileño.

"No tenemos miedo a una tercera derrota, las rachas se rompen en un partido, y el domingo vamos a darle la vuelta y a brindarle una alegría a la afición", ha subrayado en rueda de prensa.

Aunque el Leganés ha reaccionado con el cambio de entrenador y llega al partido "con la moral alta", Curbelo tiene "buenas sensaciones", y aunque parezca que les "cueste más fuera de casa", piensa que van "a sacar los tres puntos", ha reiterado.

Además, el central de Santa Brígida comparte la opinión de su entrenador, Pepe Mel, quien tras la derrota en La Rosaleda aseguró de forma tajante que la UD Las Palmas va a ascender esta temporada.

"Sí, tenemos equipo para ascender y luchar, pero depende de nosotros, lo más importante es llegar vivos a final de temporada y apretar para conseguir el ascenso", ha relatado.

Por otra parte, el zaguero grancanario no ha querido comentar si esta semana han estado ensayando con una defensa con tres centrales, ya que "no se pueden desvelar las armas, eso me lo reservo".

Curbelo finalizará contrato el próximo 30 de junio -renovó el pasado verano por una sola temporada-, aunque desprende tranquilidad porque hay "predisposición por las dos partes" para continuar, aunque de momento no se haya abordado su futuro.