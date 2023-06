García Pimienta: “Fue muy fácil, en un minuto nos dimos la mano”

El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Francisco Javier García Pimienta, ha declarado este jueves que su renovación fue “muy fácil”, pues “en un minuto” se dio la mano con el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, tras viajar a Gran Canaria para cerrar el acuerdo.

La UD Las Palmas pone fin al culebrón y llega a un acuerdo con García Pimienta

En una entrevista concedida a la radio oficial del club, el técnico catalán ha explicado que aterrizó en la isla a las tres de la tarde de ayer, desde Barcelona, y que a media tarde llamó al presidente “para hablar con él y en un minuto nos dimos la mano, los contratos se están redactando pero eso está por encima de todo”.

García Pimienta ha admitido que cuando dos partes se ponen de acuerdo de forma tan rápida “es que estaban condenadas a entenderse”, si bien ha reconocido haberlo “pasado mal” en estos últimos días por la incertidumbre creada sobre su continuidad, tras conseguir el ascenso a Primera División el pasado 27 de mayo.

“El domingo yo estaba en Barcelona celebrando el ascenso por todo lo alto y por desgracia la situación se enquistó, empezaron a salir noticias, pero yo quería seguir en la UD Las Palmas, estaba convencido y había predisposición para ello”, ha comentado.

García Pimienta ha agradecido todas la muestras de apoyo que ha recibido por parte de los aficionados que anhelaban su renovación, y les ha enviado un mensaje tajante: “Que todo el mundo sepa que yo quería seguir, no se me pasó por la cabeza no estar aquí la temporada que viene”, ha zanjado.