Dos ex jugadores de Las Palmas y Tenerife, detenidos por amañar partidos

El ex jugador del CD Tenerife y actual presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, Agustín Lasaosa, y el ex de la UD Las Palmas Carlos Aranda figuran en el grupo de futbolistas, entre ellos el ex jugador del Real Madrid Raúl Bravo, que han sido detenidos este martes, acusados de formar una organización criminal dedicada al amaño de partidos de fútbol de Primera y Segunda División para obtener beneficios en apuestas deportivas, según han informado fuentes policiales.

Raúl Bravo es el supuesto cabecilla de la organización a la que persigue la Policía Nacional. También han sido arrestados Borja Fernández, del Real Valladolid; Samu Saiz, actual futbolista del Getafe, e Íñigo López, del Deportivo de La Coruña y antes del Huesca. Asimismo, ha sido apresado Juan Carlos Galindo Lanuza, jefe de los servicios médicos del club oscense.

A todos los detenidos se les imputa pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales. Fuentes policiales han informado de que desde primera hora de la mañana se está desarrollando esta operación contra el amaño de partidos de fútbol.

Lasaosa (Huesca, 1958) llegó el equipo blanquiazul en el verano de 1982 y fue decisivo, con sus 22 goles, para que el grupo entrenado entonces por José Ramón Fuertes consiguiera el ascenso a la Segunda División A al término del curso 82-83. Alargó su estancia en la isla dos temporadas más, ambas en la categoría de plata, aunque con números más discretos (12 y 9 goles).

Mientras, Carlos Reina Aranda (Málaga, 1980) tuvo un paso más fugaz por la UD La Palmas, a la que llegó en el curso 2013-2014 (Liga 123) procedente del Granada CF. Participó en 24 partidos, 18 de ellos como titular, y anotó seis goles.