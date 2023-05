Kirian y Ramírez se pasan la pelota

El futbolista de la UD Las Palmas, Kirian Rodríguez, manifestó que su renovación con el equipo amarillo solo depende del club grancanario, mientras que el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, ha respondido poco después que la decisión está en manos del jugador.

El futbolista volvió a los campos de fútbol el pasado domingo en Zaragoza, 330 días después de su último encuentro con la UD Las palmas, una vez superada la enfermedad -linfoma de Hodgkin- que le diagnosticaron el verano pasado y que le impidió iniciar la presente temporada en LaLiga SmartBank.

En una rueda de prensa, el centrocampista tinerfeño ha dicho: “Hemos hablado con el club, estamos intentando llegar a un acuerdo, hace un mes que les trasladé mi intención, mi propuesta, y estamos debatiendo, pero hay buena intención entre ambas partes. Ahora está la pelota en el tejado de ellos y esperemos que salga todo bien”.

Kirian, por quien se ha interesado el CD Tenerife, ha reconocido que tiene “muy buena relación” con el nuevo presidente blanquiazul, Paulino Rivero, quien le llamó para felicitarle cuando le dieron el alta médica.

También ha confirmado su buena sintonía con Mauro Pérez, nuevo director deportivo del club tinerfeño, quien además, según ha revelado, intentó llevarlo al CD Lugo cuando ejercía ese cargo en el conjunto gallego.

“Siempre es algo positivo que el equipo de tu tierra tenga ese interés en ti, pero de momento tengo contrato en la UD Las Palmas y tengo intención de cumplirlo”, ha manifestado el jugador de Candelaria.

Aproximadamente una hora después de pronunciarse el futbolista, el presidente del club grancanario, Miguel Ángel Ramírez, ha comentado en una breve comparecencia ante los medios de comunicación que el jugador debe “valorar lo que el club ha hecho por él”, y no ha escondido que le gustaría que renueve.

“Kirian es un futbolista que después de tener la desgracia que tuvo, la UD Las Palmas cumplió con su palabra y le dio la ficha en este mercado invernal cuando todavía no tenía ni pelo, porque creíamos y confiábamos en él. Queremos que siga vistiendo de amarillo, pero dependerá de él. ¿Qué quieres que te diga un jugador ahora mismo, que no quiere seguir en Las Palmas, que tiene una oferta mejor? Nadie te lo va a decir”, ha comentado a los periodistas.

Ramírez ha zanjado este asunto con firmeza: “Para no estar engañando a nadie: Kirian es un jugador que nos interesa y, si él quiere, seguirá y, si no, le desearemos lo mejor, pero ahora mismo para nosotros lo prioritario no es Kirian, ni ningún jugador que acabe contrato, lo importante es darlo todo porque quedan cuatro jornadas y estamos a tiempo de conseguir el ascenso directo”.