Luis Miguel Ramis: “Han pasado demasiadas cosas como para no valorar el punto”

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, valoró como “positivo” el punto logrado por su equipo frente al Fuenlabrada. El preparador blanquiazul destacó la consistencia del conjunto blanquiazul y la capacidad de levantarse ante las adversidades. Además, el técnico de los tinerfeñistas se mostró contrariado por la expulsión de Álex Muñoz.

Luis Miguel Ramis comenzó valorando el empate frente al Fuenlabrada: “Me sabe bien el empate. Teniendo en cuenta las circunstancias hemos conseguido un punto importante. Merecimos más. En la primera parte no debimos irnos con el 0-1, el gol fue un infortunio. Hemos hecho una ultima media hora del período inicial bastante buena, con situaciones claras. En la segunda parte, no queríamos caer en el desorden. Lo hicimos bien, pero quedarte en inferioridad te merma mucho. El equipo ha sacado mucho carácter. Necesitábamos que el Fuenlabrada no cerrara el partido, y a partir de ahí, ha llegado el tanto del empate”.

Cuestionado por la expulsión de Álex Muñoz, el técnico blanquiazul manifestó que “ha sido todo un poco del lío. El árbitro tiene que poner orden en esas acciones. En la primera parte, el propio cuarto árbitro le dice que no hay nada, y el colegiado es el que penaliza a Álex. La jugada de la falta se da cuenta que se ha equivocado. Nadie le ha pedido barrera. Ha habido un silbato como para dar paso a la acción, y Vada se va y saca Álex. La jugada puede ser producto de la confusión, pero ha sido un error que nos condiciona. Forma parte de esto”.

Respecto a la fortaleza defensiva mostrada por el CD Tenerife, el preparador catalán argumentó que “en Lugo no hubo grandes situaciones de gol para que nos ganaran con claridad, pero nosotros fuimos débiles. Hoy estuvimos mas consistentes, no concediendo oportunidades al Fuenlabrada. El gol es un accidente, sin más. Debemos seguir en esta línea. Hoy han pasado demasiadas cosas como para no valorar el punto. El equipo se ha rehecho muy bien al gol y a la expulsión, y hemos tenido la fortuna de sacar un punto”.

Luis Miguel Ramis también habló de lo que espera en este cierre de mercado: “Continúa abierto hasta mañana por la noche y traeremos lo que el equipo necesite. Ojalá no sea en una sola posición. Hasta mañana hay tiempo. La dirección está trabajando duro. Es verdad que estamos muy ajustados a los límites, pero confió en que llegue gente que nos pueda ayudar”.

“En este partido estaba muy centrado en lo deportivo y hay jugadores a los que necesitábamos, y la respuesta de ellos, independientemente de lo que suceda, ha sido muy positiva. No estaba pensando en las posibles bajas, solo en el partido de hoy y en lo que los futbolistas podían aportar”, sentenció Ramis.

El entrenador de los tinerfeñistas también habló de las últimas lesiones en el seno del equipo: “El problema de las lesiones es complejo. La acumulación de partidos aumenta el riesgo, pero es más producto de la propia competición y de la alta exigencia. También son momentos de la temporada que acumulas más lesiones que otros. Es necesario tener una plantilla muy enchufada para que cualquiera pueda rendir cuando se le requiera. Problemas y obstáculos durante la campaña siempre van a aparecer”.

El técnico del CD Tenerife también valoró la baja de Zarfino y el retorno de Nono: “Con Zarfino somos optimistas. Mañana tiene que hacerse una prueba y esperemos que sea solo una sobrecarga. Nono nos podía dar más en la construcción del juego, junto a Vada, Aitor Sanz y Javi Alonso. Al final teníamos miedo que se resintiera y preferimos refrescar esa zona. Lo he visto bien y debe seguir creciendo. Nono sabe que tiene que dar un paso más y espero que cada vez se parezca más a lo que él quiere”.

Por último, Ramis explicó su decisión por no haber contado, hasta el momento, con el único fichaje blanquiazul en el mercado de invierno: “Sergio está bien. Nos podía dar consistencia, pero la expulsión nos ha cambiado los planes. Buscamos situaciones de gol con los que llevarnos al menos un empate. Hoy he decidido que entrara Folch porque lleva una buena semana trabajando. Hemos hecho tres cambios en uno, pero hoy no ha dado para que Sergio participara. Está entrenando bien y seguro nos ayudará mucho”.