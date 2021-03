Luis Miguel Ramis: “Nos llevamos la victoria por dos situaciones trabajadas”

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, resaltó la importancia de la victoria lograda frente al Albacete. El entrenador del equipo blanquizul aclaró que las acciones de los goles no son casualidad y que son jugadas trabajadas en los entrenamientos. Además, el preparador catalán destacó la mejoría experimentada en la segunda mitad, respecto al primer período, y habló de la acumulación de tarjetas que sufren los jugadores tinerfeñistas.

Álex Muñoz rescata al Tenerife del sopor con dos golazos que apuntillan al Albacete

Luis Miguel Ramis comenzó valorando el partido frente al Albacete: “Sabíamos que nos plantearían un partido incómodo, en el que no podíamos cometer errores y debíamos ser muy precisos. La primera parte nos ha costado muchísimo, la segunda hemos mejorado. El partido tenía tintes de que seria complicado porque la necesidad del Albacete es grande”.

“Se ha resuelto el encuentro en partes del juego que trabajamos y forman parte del partido. En momentos estás mas acertado, y en otros es el rival el que intimida mas. Hay que controlar todos los momentos y aprovechar los que son buenos. Los goles han llegado en dos situaciones trabajadas con las que hemos conseguido el premio de la victoria. Para nosotros el partido ha sido una prueba. Defendíamos en espacios más amplios, y nos ha costado un poco. Nos enfrentamos a diferentes registros, y el resultado final, por el momento, es positivo”.

Cuestionado por el juego desplegado por su equipo, el técnico blanquiazul argumentó que “me gustaría tener mas continuidad en los 90 minutos, pero es difícil porque el rival exige. Tratamos de no desordenarnos y no desfallecer. Con 0-0, está todo por decidir, pero no puedes despistarte porque el rival te puede penalizar. Hay que mantener un equilibrio siempre. En la faceta ofensiva fuimos previsibles en la primera mitad, pero en la segunda se ha parecido más a lo que queríamos. Los goles han aparecido en situaciones de estrategia y forman parte del juego”.

Respecto a la lesión de Bermejo, el preparador catalán aclaró que “en el calentamiento ha tenido una molestia en el aductor y no estaba cómodo. Ha tenido la honestidad de decir que no lo tenia claro. Si hubiese salido a jugar, a lo mejor, a los diez minutos hubiésemos perdido un turno de cambios. Ha mirado por el equipo, y muestra el sentir de este grupo. Al final decidimos que fuera Nono el que ocupara el sitio y entrara Jorge en la convocatoria”.

El técnico de los tinerfeñistas también habló de la imagen dada por Zarfino: “Entendíamos que llegaríamos mucho por fuera, y en esa segunda línea, Gio es un especialista. Además, defensivamente es muy intenso. Ha trabajado bien junto a Fran Sol. Hemos visto al Zarfino que se acerca a lo que queremos de él”.

Por último, Ramis valoró la acumulación de tarjetas que sufren los futbolistas blanquiazules: “El siguiente objetivo es el próximo partido. Yo soy de no forzar, Intentaremos que no vean amonestaciones muchos a la vez. Si de los seis apercibidos en la primera parte pierdo uno, pues a lo mejor intento no perder a otro en la segunda. No me preocupan los obstáculos que van surgiendo, sea en forma de lesión o sanción, porque vamos a seguir trabajando. Tenemos un grupo comprometido y todos los futbolistas pueden hacerlo igual de bien que su compañero”.