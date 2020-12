Luis Padilla regresa a 1989 con el libro ‘El ascenso que transformó al CD Tenerife’

“Un acto de justicia hacia los protagonistas, que son los jugadores, el entrenador Benito Joanet y el presidente Javier Pérez”. Así definió el periodista Luis Padilla El ascenso que transformó al CD Tenerife, un libro editado por AyB Editorial y presentado este martes que recoge la impresiones, 31 años después, de los protagonistas del segundo salto blanquiazul a la máxima categoría un domingo de julio de 1989. El volumen está ilustrado por el pintor y caricaturista tinerfeño Juan Galarza, autor de un retrato de cada uno de los glosados.

Benito Joanet, el técnico que llevó a Primera al CD Tenerife en 1989

La obra, tercera que ha escrito Padilla de Felipe (Santa Cruz de Tenerife, 1965) sobre la historia del tinerfeñismo, fue dada a conocer, telemáticamente, en un acto celebrado en la sala de prensa del estadio Heliodoro Rodríguez López en el que participaron la vicepresidenta segunda del CD Tenerife, Milagros Luis Brito, y los ex jugadores Toño Hernández y Quique Medina, protagonistas juntos a otros veinte futbolistas de una gesta que abrió las puertas a una década de éxitos en la actual Liga Santander.

Participaron también en el encuentro, mediante vídeos pregrabados, los ex jugadores David Amaral, Eduardo Belza, Pedro Martín, Isidro García, Nino Lema, Moulay El Gharef y Aguinaldo Gallon Guina. Unos y otros coincidieron en resaltar la comunión del vestuario y el papel de liderazgo del entrenador de aquel equipo, Benito Joanet, como factores fundamentales para explicar un ascenso al que no aspiraba el CD Tenerife nueve meses antes, cuando arrancó la temporada.

La vicepresidenta del CD Tenerife, Milagros Luis, y los ex jugadores Toño Hernández y Quique Medina conversaron con el periodista sobre la temporada 88/89 cerrada con el ascenso en Sevilla

La hora larga que compartieron con el periodista Milagros Luis, Toño y Quique Medina anticipó solo una pequeña parte del cúmulo de pequeñas historias, anécdotas nunca antes reveladas y confidencias que permiten el paso del tiempo y han sido recogidas ahora en el libro. Son 224 páginas, casi un centenar de imágenes y 24 retratos de Galarza que conforman una vuelta a un curso inolvidable para los birrias que lo pudieron vivir y una puerta de entrada, inmejorable, para empezar a conocer la trayectoria casi centenaria del CD Tenerife.

Milagros Luis recuerda aquel 89 como “un proceso a lo largo de los meses de superación hasta aquellos partidos finales, de los que tuve la oportunidad de vivir tres de manera muy intensa. Ese sentimiento de afición, tanto en el campo como a través de la radio, fue maravilloso”, dijo la entonces estudiante de posgrado y hoy alta ejecutiva de la entidad.

A su vez, Toño Hernández —385 partidos de blanquiazul, también apodado El gran capitán— destacó que fue una temporada “que marcó un antes y un después del Tenerife. Empezaron viniendo 5.000 personas al estadio y terminamos llenando el Heliodoro”, dijo, antes de recordar a Benito Joanet, “una especie de padre para nosotros. No hubo ni uno que no estuviese contento e ilusionado con él, independientemente de que jugasen o no”.

Y Quique Medina, que jugó más de medio partido ante el Real Betis, en la vuelta del domingo 2 de julio, con una triple fractura malar por un golpe de Rincón que se quedó sin castigo arbitral. “Recuerdo el codazo de Rincón y me sentí muy impotente porque no se disculpó”. Y también abundó, cómo no, en el factor Joanet. “Tenía una fe inmensa en nosotros. Y nosotros en él”, dijo.

Las intervenciones remitidas por otros de los protagonistas del ascenso se resumen en lo expresado por David Amaral, capitán del equipo en el curso 88/89 y luego entrenador de la primera plantilla en cuatro momentos distintos. “El ascenso fue espectacular en todos los sentidos. Significó mucho para la isla y para el club, pero sobre todo para los aficionados. Éramos un equipo —continuó— que empezó con dudas, pero tanto el presidente Javier Pérez como la dirección deportiva, en la persona del Tigre Barrios, nos dieron la tranquilidad suficiente para hacer una campaña extraordinaria”.

El ascenso que transformó al CD Tenerife ya está a la venta en la tienda oficial del club (Callejón del Combate en Santa Cruz) al precio de 19,95 euros —con el descuento habitual para los abonados tinerfeñistas— y a lo largo de la próxima semana lo estará en una treintena de librerías de la Isla.