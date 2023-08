Marvin Park vuelve a la UD Las Palmas

El futbolista mallorquín Marvin Park volverá a jugar esta temporada en la UD Las Palmas cedido por el Real Madrid, como ya lo hizo durante la campaña anterior, según reveló el presidente de la entidad isleña, Miguel Ángel Ramírez.

La UD Las Palmas aprueba una ampliación de capital de medio millón de euros

Más

Aunque la intención del club al final de la temporada pasada era ejercer la cláusula de compra del 50 por ciento de los derechos del futbolista, tasada en 2 millones de euros, finalmente Las Palmas ha renegociado con el club blanco y ha obtenido un nuevo préstamo del jugador, quien ya se encuentra en la isla, aunque ha llegado lesionado.

Con el nuevo acuerdo, el conjunto grancanario tendría la “obligación” de comprar ese 50 por ciento en caso de conseguir la permanencia en LaLiga EA Sports (Primera División), aunque por una “cantidad inferior” a los dos millones de euros que se habían pactado el año anterior, según explicó Ramírez.

Miguel Ángel Ramírez: "Nuestras relaciones con el Real Madrid son muy buenas, al igual que con los representantes del jugador. Marvin quería venir y eso hizo fácil su retorno". — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 16 de agosto de 2023

El dirigente isleño añadió que el jugador, quien se desenvuelve como lateral derecho o extremo, ya se está entrenando en las instalaciones de la Ciudad Deportiva y era pretendido por otros equipos, pero finalmente ha prevalecido “su decisión de querer venir a la UD Las Palmas”.

Ramírez ha confirmado que el futbolista ha pasado la revisión médica y será anunciado por el club este mismo miércoles como nuevo fichaje, “aunque está un poco tocado porque se lesionó un tobillo entrenándose en Madrid y necesita recuperarse”.

Por otra parte, el presidente de la UD Las Palmas espera que se cierre la plantilla esta misma semana con un defensa central -llegaría cedido-, un centrocampista y un delantero.

En el caso del atacante ha dicho que su fichaje ya está “cerrado”, aunque no ha querido confirmar si se trata del guineano Sory Kaba, quien llegaría traspasado desde el Midtjylland de Dinamarca.

En cuanto a la salida del lateral izquierdo Sergi Cardona, Ramírez ha explicado que hay acuerdo con el equipo de destino -probablemente el Olympiakos griego-, pero la operación se ha congelado porque el futbolista catalán no ha alcanzado un entendimiento con su posible nuevo club.

“Si ellos no llegan a un acuerdo, nosotros no podemos hacer nada. Si no es así, se quedará”, explicó sobre la especial situación que vive el defensa catalán, después de jugar el último tercio del partido del pasado sábado ante el RCD Mallorca.