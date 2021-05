Mel: "Soy leal y si tuviera alguna oferta se lo diría primero al presidente"

Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas, se mostró "satisfecho" con el punto sumado en Santo Domingo frente al Alcorcón que les da de manera virtual la permanencia en la categoría y, sobre su futuro, dijo que se considera "una persona leal y si tuviera alguna oferta de otro equipo se lo diría primero" a su presidente.

La UD Las Palmas sella su permanencia

El técnico madrileño analizó el partido frente al Alcorcón, que concluyó sin goles y que permitió a su equipo dar prácticamente por asegurada la permanencia en Segunda.

Pepe Mel: "50 puntos es una buena marca pero tenemos la experiencia del año pasado, sin ir más lejos Numancia y Deportivo bajaron con 51. Nos vamos satisfechos porque era un partido difícil". — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 8 de mayo de 2021

"Hemos estado muy serios, hemos tenido la portería a cero y hemos hecho el partido que creíamos para que el Alcorcón estuviera incomodo. 50 Puntos es una buena marca viendo como está la puntuación por debajo, pero tenemos la experiencia de Numancia y Deportivo, que descendieron el año pasado con 51", dijo Mel, en conferencia de prensa.

"Nos vamos satisfechos porque era un partido difícil. Hemos hecho las cosas bien y nos lo hemos merecido. Ahora espero sumar más puntos en las cuatro jornadas que quedan", confesó.

Mel, que termina contrato con la UD Las Palmas a final de temporada y aún no ha renovado, no avanzó nada sobre su futuro profesional.

"Soy una persona leal en todos los aspectos y no iba a ser menos con la empresa que confía en mi. Si tuviera una oferta de otro equipo al primero que se lo diría sería al presidente. Siempre voy a actuar así. En Segunda no se ha movido nada, todos los equipos tenemos que seguir, y de momento lo normal es que no ocurra nada", concluyó. EFE

