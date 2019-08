La ‘operación’ Redondo

Acabado el Mundial de Italia 90, algunos periodistas tinerfeños viajaron a Argentina para asistir al Mundobásket. Entre ellos estaba uno de los autores de este libro, Juan Galarza, profundo conocedor del fútbol argentino; y también un enfermo de tinerfeñismo, Juan Carlos González, Xuancar.

A través de Lalo Cejas, ex técnico de las categorías inferiores de Ferrocarril Oeste, supieron de la existencia de “un pibe que va para figura mundial, Fernando Carlos Redondo, el cinco de Argentinos Juniors”, de 21 años y desconocido en Europa porque no juega en ninguno de los grandes y no ha debutado con su selección, al preferir centrarse en sus estudios de Ciencias Económicas. “Y que puede quedar libre”, sentencia Lalo. ¿La razón? Es uno de los cuatro jugadores (junto a Rudman, Ballarino y Villasenín) retenido ilegalmente por su club, lo que origina una huelga del sindicato de futbolistas.

Argentinos Juniors había cometido “un error infantil”. Tenía 20 días desde el último partido oficial del campeonato anterior (20 de mayo ante Chaco For Ever) para remitir a Rudman y Redondo los telegramas de renovación de sus contratos. Los cursó el 25 de junio, con 16 días de retraso… y dos días después de que los futbolistas solicitaran su libertad de contratación.

El caso llegó a los tribunales de Justicia, el sindicato de futbolistas paralizó la competición y ante la pasividad de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) se pidió “la intervención del doctor Carlos Saúl Menem”, presidente de la República. Desde Argentina, Xuancar puso en antecedentes a Javier Pérez, presidente del CD Tenerife. Y el 15 de agosto de 1990, a las 18:53 horas, la AFA declaró la libertad de contratación de los cuatro jugadores rebeldes, a los que dio “un plazo de diez días” para incorporarse a otros clubes.

Toda la prensa argentina da por hecho el traspaso de Redondo a River Plate. El CD Tenerife no figura ni entre los candidatos. Tiene ocupadas sus tres plazas de extranjeros con Rommel Fernández, el recién fichado Marcel Sabou y el argentino Pedro Troglio, del Lazio, subcampeón mundial al que ha atado por dos temporadas a razón de 600.000 dólares por campaña.

Dos días más tarde explota la noticia y Pérez anuncia que “el jugador Fernando Redondo se ha comprometido con el CD Tenerife para las cuatro próximas temporadas”. Su cláusula de rescisión es de 1.500 millones de pesetas [nueve millones de euros] y el futbolista percibirá unos 600.000 dólares anuales, cantidad reservada para Troglio. El 21 de agosto, un impecable Redondo (traje azul, camisa blanca con finas rayas verticales, zapatos Sebago… y calcetines blancos, lamentablemente) embarca en el vuelo de Iberia 982 con destino a Madrid. Juan Galarza compartirá vuelo y confidencias con el futbolista.