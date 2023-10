Oportunidad inmediata para el CD Tenerife de resarcirse del tropiezo en Eibar

El CD Tenerife y Real Racing Club de Santander se medirán este martes, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en una oportunidad inmediata que les ofrece el calendario después de sus dos recientes derrotas en LaLiga Hypermotion ante Eibar (3-0) y Leganés (2-1), respectivamente.

El equipo isleño encajó el pasado sábado en Ipurua el mayor castigo de la temporada, recibiendo en un solo partido el mismo número de goles que había encajado en los siete anteriores.

Ahora bien, en sus dos primeros encuentros perdidos, ante Zaragoza (0-1) y Sporting de Gijón (2-1), los de Asier Garitano reaccionaron a la siguiente jornada con victorias, circunstancia que esperan repetir ahora frente al conjunto montañés, que tras visitar Butarque afrontará su segundo partido consecutivo fuera de casa.

El entrenador del Tenerife, como era previsible, hizo rotaciones en Eibar y repartió minutos entre casi toda la plantilla. Resultó muy significativo que el defensa central que había completado todos los partidos, el madrileño José León, fuese suplente, y que ni siquiera participara en el choque.

Por ello, y con la prolongada baja del centrocampista Aitor Sanz y también la de Elady Zorrilla, resulta fácil adivinar que aquellos futbolistas que descansaron de inicio ante el cuadro armero, casos del propio León, Mellot, Medrano, Álex Corredera o Enric Gallego, pueden salir como titulares este martes, cinco días antes de volver a jugar en casa ante el Burgos, el próximo domingo.

Especial cuidado deberá tener Garitano en la gestión de sus parejas de centrales pensando en el siguiente partido a domicilio ante el Mirandés, el sábado 14 de octubre, pues Nikola Sipcic está lesionado para varias semanas y José Amo acumula ya cuatro tarjetas amarillas, además de que Loïc Williams puede ir convocado con la selección española sub'21.

El Racing de Santander intentará resarcirse ante el CD Tenerife de su derrota ante el Leganés (2-1) en un encuentro en el que los cántabros, tras una primera parte para olvidar, reaccionaron en la segunda mitad después de verse dos goles abajo, pero no tuvieron tiempo suficiente para lograr la igualada.

En frente tendrá a un equipo insular que también llega algo tocado después de recibir en Ipurúa un severo correctivo (3-0) en un partido al que los tinerfeños llegaban con opciones de situarse colíder.

Para preparar el encuentro y evitar más desplazamientos, el Racing de Santander se quedó concentrado tras el partido de Leganés en Madrid, donde ha realizado varias sesiones de entrenamiento, por lo que el entrenador verdiblanco, José Alberto, cuenta con el mismo grupo de futbolistas.

Es bastante probable que vuelvan al once Rubén Alves e Íñigo Vicente y no se descarta que el técnico asturiano realice alguna rotación más ya que, como ha reiterado en varias ocasiones, no es partidario de repetir alineación.

CD TENERIFE: Juan Soriano; Mellot, Amo, León, Medrano; Corredera, Sergio González; Waldo Rubio, Roberto López, Mo Dauda; Enric Gallego.

RACING DE SANTANDER: Jokin Ezkieta; Mantilla, Germán, Rubén Alves, Saúl; Andrés Martín, Grenier, Íñigo, Aldasoro, Íñigo Vicente; Arana.

ÁRBITRO: Rafael Sánchez López (Comité de Murcia).

ESTADIO: Heliodoro Rodríguez López.

HORA: 29.30 HORAS.