Las Palmas pierde dos puntos en su lucha por el playoff

El duelo insular entre el Ibiza y Las Palmas terminó en tablas, en goles y en juego, y ha frenado las aspiraciones de los canarios por acercarse a los puestos del play off de ascenso a Primera.

Las Palmas, en busca del play-off

Tras el encuentro en el campo del Ibiza, los de García Pimienta no lograron los deseados tres puntos, quedando así a cinco del Oviedo, que ocupa la sexta plaza de la clasificación. Los de Jémez, por su parte, siguen con la permanencia virtual, que no matemática, aunque con la tranquilidad de no ver peligrar su puesto en la Segunda División.

Al filo del descanso la escuadra grancanaria logró inaugurar el marcador con un tanto de Jonathan Viera tras un remate con la derecha desde el interior del área. Tras un acompasado pase de Lemos, Viera logró encajar el primer tanto tras superar al guardameta ibicenco con un toque sutil que Goldar, apostado frente a la portería, tampoco supo evitar.

No fue hasta la media hora del pitido inicial del encuentro cuando los de García Pimenta lograron hacerse con el control del partido y dirigir el juego a su merced. Hasta entonces los de Paco Jémez realizaron una primera parte en la que tuvieron hasta cuatro ocasiones peligrosas, creando muchas más llegadas que el conjunto amarillo.

Herrera tuvo entre sus botas hasta dos ocasiones claras con chutes fallidos. Así ocurrió pasado el primer cuarto de hora cuando remató con la izquierda desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho para finalmente ver el balón marcharse ligeramente desviado.

Ekain también tuvo su momento, sin resultado, al rematar de cabeza desde el centro del área, pero el balón se perdió por el lado derecho de portería.

Tras el paso por vestuarios, el duelo insular ofreció un juego trabado en el que se sucedieron las caídas, las faltas y las cartulinas que ralentizaron la competición sin dejar que ninguna de las escuadras dominara.

En una segunda parte equilibrada a fuerzas y a posesión, tanto los de Jémez como los de García Pimienta tuvieron ocasiones claras, aunque los celestes fueron los que mayor rédito sacaron logrando firmar tablas.

Tras un saque de esquina chutado por Herrera, fue Golar el responsable de firmar tablas con un testarazo desde el centro del área junto al palo izquierdo. Con éste, el de la escuadra balear firma su séptimo tanto de la competición.

Los baleares tuvieron dos ocasiones más, con Davo, Goldar y Herrera como protagonistas de las jugadas aunque Valles logró repeler todas las intentonas.

Lemos, por parte del conjunto grancanario, fue el encargado de intentar incrementar la ventaja sobre los baleares con remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área tras asistencia de Kirian Rodríguez.

Ficha técnica:

UD IBIZA: Germán; Cifu, Goldar, Juan Ibiza (Gálvez, min. 90+7), Escobar; Diop, Guerrero, Manu Molina (Javi Pérez, min. 90+7); Herrera, Raúl Sánchez (Davo, min. 63); Ekain (Álvaro Jimenez, min. 80).

UD LAS PALMAS: Vallés; Lemos, Coco, Raúl Navas, Cardona; Kirian, Jonathan Viera, Mfulu, Moleiro (Fabio, min.77); Sadiku (Mújica, min. 45), Jese (Rober, min. 67).

ÁRBITRO: Sagués Oscoz (Comité Vasco). Amonestó a los locales Diop, Ekain, Escobar, Juan Ibiza y Álvaro Jiménez; y a los visitantes Sadiku y Jonathan Viera.

GOLES: 0-1: (40') Jonathan Viera. 1-1: (62') Goldar.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 37 jornada de LaLiga SmartBank disputado en el Estadio Municipal Can Misses ante 4.328 espectadores.