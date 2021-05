Pepe Mel: "No sé cuál es mi futuro, no miro más allá del partido de Alcorcón"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, volvió a esquivar las preguntas sobre su futuro, que dice desconocer, y aseguró que solo está centrado en la visita del equipo isleño a Alcorcón, este sábado, para intentar "finiquitar" la permanencia de forma matemática.

"No sé cuál es mi futuro, no soy adivino, y más allá de Alcorcón no existe nada", respondió en rueda de prensa telemática, mientras continúa la incertidumbre de su renovación, y crece la posibilidad de que Tino Luis Cabrera, actual secretario técnico, sea el nuevo entrenador la próxima temporada.

Mel aseguró tener una buena relación con Cabrera, con quien ya coincidió en el Real Betis cuando el madrileño era entrenador y el grancanario hacía funciones de ojeador en el equipo verdiblanco y le pasaba informes de los rivales.

Además, el actual técnico amarillo manifestó que habla a diario con Luis Helguera, director deportivo del club isleño, y que su última conversación con el presidente, Miguel Ángel Ramírez, fue tras el triunfo del pasado fin de semana ante la Ponferradina (2-0), pero nada que despeje las dudas sobre su continuidad.

Con este asunto, el partido ante el Alcorcón volvió a quedar casi en segundo plano, pese a los esfuerzos infructuosos de Mel por evitar hablar de su futuro y de centrarse en el presente más inmediato.

"No debemos descuidar nada de los entrenamientos porque queremos cerrar la permanencia y nos enfrentamos a un rival que se juega mucho, que necesita imperiosamente los tres puntos, y que es muy intenso en su campo", advirtió el preparador madrileño.

Mel sabe lo que es jugar en el Municipal Santo Domingo con varios equipos, "donde hay mucho balón parado y segundas jugadas que acaban por desnivelar los partidos", pero ve a su equipo "preparado" para ganar, aunque recordó que la Unión Deportiva nunca lo ha hecho en ese estadio.

Por otra parte, el entrenador madrileño no escondió que dará continuidad a jugadores como Ale Díez, Tomás Cardona o Fabio González, porque a su juicio aprovecharon la oportunidad que les dio en el último encuentro y no tiene "ningún motivo" para quitarlos del once inicial. "Ale Díez sale, el equipo gana y juega bien. En un equipo debe primar la competencia, el ganarte los minutos, y Álvaro Lemos lo sabe. Díez lo hizo bien y no tengo motivos para quitarle", zanjó el preparador amarillo.