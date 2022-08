Pimienta: “El Málaga será aún más difícil tras su dolorosa derrota en Burgos”

El entrenador de la UD Las Palmas, Xavi García Pimienta, ha manifestado este sábado que el Málaga CF será un rival “aún más difícil” el próximo lunes en su estadio La Rosaleda después de la “dolorosa derrota” que encajó ante el Burgos (1-0), en la primera jornada de LaLiga SmartBank.

El técnico del conjunto grancanario sabe que su rival se ha reforzado “muchísimo” y tiene un “equipazo”, y aunque mantiene el entrenador con el que terminó la temporada anterior “quizá ha cambiado también la forma de jugar”, por lo que tendrán que hacer un partido “prácticamente perfecto” para llevarse los tres puntos.

“No entendería los nervios en la jornada 1, han hecho bastantes fichajes y necesitan una pequeña adaptación”, ha explicado Pimienta acerca de las posibles críticas al argentino Pablo Guede, su homólogo en el banquillo malacitano, tras ese traspié en Burgos.

Pimienta no esconde que el Málaga tiene “un potencial enorme, no solo es Rubén Castro”, y por ello tendrán que estar “muy concentrados defensivamente” y “llegar a las ayudas”, pero sobre todo “tener mucho el balón, ahí es donde somos muy fuertes”.

El preparador catalán ha confirmado que Vitolo Machín no se ha entrenado esta semana por “una pequeña molestia” y es baja para este segundo partido, y pide además “mucha paciencia” y no “cargar de presión” a un jugador al que tienen que “cuidar al máximo”.

Por el contrario, sí estará disponible Marvin Park, “un chico con energía y ganas de comerse el mundo” y que además es “polivalente”, porque puede jugar como lateral derecho o extremo en esa banda.

No ha querido valorar, en cambio, la posibilidad del fichaje del delantero grancanario Sandro Ramírez: “Es jugador del Huesca y no voy a hablar de futbolistas que no tenemos”, sentenció.