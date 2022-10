Pimienta utilizará a la mayoría de su plantilla frente a Lugo y Ponferradina

El entrenador de la UD Las Palmas, Xavi García Pimienta, tiene la intención de utilizar a la mayoría de su plantilla para los dos partidos consecutivos que afrontarán fuera de casa y “de máxima exigencia” frente al CD Lugo, este miércoles, y SD Ponferradina, el próximo sábado.

El preparador catalán no quiere emplear el término “rotaciones” porque considera a todos los futbolistas en condiciones de ser titulares, y asegura que “merecen jugar” los que no lo están haciendo con tanta asiduidad en estas primeras nueve jornadas de LaLiga SmartBank, en las que aún no han perdido.

“No estamos acostumbrados a jugar tan seguido, pero no hay excusas, estamos preparados y utilizaremos bastantes jugadores en los dos partidos. Todos se merecen jugar y en función del partido de Lugo, veremos cómo llegamos a Ponferrada”, ha relatado.

El primer rival será el equipo lucense, un rival del que desconfía, pese a que lleve cinco partidos sin ganar y esté al borde de los puestos de descenso, pues asegura que ha “competido” en casi todos los encuentros y tiene “jugadores experimentados y de mucha calidad”, aunque lo que más teme de los gallegos es su “envergadura” en las jugadas de estrategia.

“Si queremos ganar, pasa por ser nosotros, tenemos que hacerles correr hacia atrás, exigirles en el tema defensivo y no concederles acciones a balón parado. Si hacemos las cosas bien, estaremos más cerca de ganar”, ha explicado en rueda de prensa el entrenador barcelonés.

García Pimienta ha vuelto a lamentar los dos últimos empates, ante el Mirandés (3-3), fuera, e Ibiza (0-0) en casa, dos resultados que les “han dolido” porque, a su juicio, fueron “mejores que los rivales”, y le quedó la sensación de haber “perdido esos puntos”, pero recuerda que lo importante en el fútbol es “tener una idea clara” y su equipo va “por el buen camino”.