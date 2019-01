Los refuerzos dan otro aire al Tenerife, que derrota al colista

Ficha técnica: 2. CD Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Alberto, Jorge Sáenz, Héctor; Suso (Coniglio, min. 85), Racic (Undabarrena, min. 88), Luis Milla, Montañés (Naranjo, min. 76), Lasso y Malbasic.



Entrenador: José Luis Oltra



0. Gimnàstic: Bernabé; Salva, Djetei, Mikel Villanueva; Pipa, Tete (Javi Márquez, min. 55), Imanol, Thioune (Rocha, min. 84), Jiménez; Barreiro y Manu (Luis Suárez, min. 72).



Entrenador: Enrique Martín



Goles: 1-0, min. 27: Suso; 2-0, min. 59: Jorge Sáenz.



Árbitro: Santiago Varón Aceitón (Comité Balear). Amonestó a los jugadores visitantes Teté y Mikel Villanueva.



Incidencias: Encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, de la capital tinerfeña, ante 11.425 espectadores.

Los refuerzos del CD Tenerife en le mercado invernal no sólo revitalizan el juego colectivo sino que, además, fueron los grandes protagonistas en la derrota que cosechó el desalentado colista Gimnàstic ante el cuadro blanquiazul.



La trascendencia de los tres puntos en litigio exigía a ambos un más que expedito arranque de partido, y de hecho los dos equipos mostraron inicialmente una clara vocación ofensiva, aunque sus reiteradas tentativas perdían considerablemente fuerza una vez el balón se acercaba a las respectivas áreas.



Pero esta insistencia, en este caso la del cuadro insular, estuvo a punto de fructificar una vez superado el cuarto de hora de juego, primero fue Jorge Sáenz el que cabeceó pero Bernabé despejó el balón sobre la misma ya de gol, e instantes después un disparo con la zurda de la nueva incorporación Borja Lasso, se fue a la cruceta tarraconense.



Este aviso fue una clara premonición de lo que se le avecinaba al cuadro catalán, puesto que, primero, en el minuto veintisiete su poste derecho evitó que el lanzamiento de falta de Milla alcanzase la red, pero un minuto después un letal cabezazo de Suso, tras un precisa asistencia de Borja Lasso, sí que se alojó en su portería.



Con esta ventaja en el marcador el equipo tinerfeño reafirmó su hegemonía sobre el terreno de juego, aunque no propició más sobresaltos a un Gimnàstic que, por más que intentaba zafarse de ese poderío rival, no lograba deshacerse del mismo ni, por supuesto, acercarse con peligro alguno a las inmediaciones de Dani.



Tras la reanudación el debutante Racic pudo haberse estrenado como goleador, pero erró su franco disparo en el minuto cincuenta y dos, tras un pase de Suso, pero el balcánico se resarció poco después de este error con una precisa asistencia sobre Jorge Sáenz que permitió al defensor local marcar a placer a un metro de la línea de gol.



La larguero se alió de nuevo con el equipo tarraconense en el sesenta y cinco al repeler un trallazo de Racic, tras otro pase de Lasso, jugada que amilanó un poco más el ánimo visitante, el suficiente como para verse ya incapaz de sobreponerse al dominio al que le tenían sometido.



De aquí a la conclusión del encuentro poco más que añadir, salvo la destacada actuación de Racic y Borja Lasso por parte del equipo insular, mientras que el equipo tarraconense mucho tendrá que mejorar para evitar la pérdida de la Categoría.