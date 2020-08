La sección femenina del CD Tenerife cumple su primer año de vida

El año 2019 fue muy importante para la Fundación Canaria del CD Tenerife por diversas cuestiones. Hoy nos detenemos en una fecha muy especial. El 22 de agosto se convocó una rueda de prensa para informar de que el CD Tenerife tendría área femenina de fútbol, y que estaría compuesta inicialmente por un equipo en la Primera Categoría Territorial y otro Infantil.

El CD Tenerife sénior femenino, campeón de liga

“Se trata de un proyecto que nace desde la base, con el objetivo de propiciar una formación global”, señaló aquel día el que era director general de la entidad blanquiazul, Pedro Rodríguez Zaragoza. El nacimiento de este proyecto de la Fundación Canaria CD Tenerife contó con la tutela de la Federación Tinerfeña de Fútbol (FTF), respaldo que se plasmó en la asistencia a aquel primer acto del vicepresidente segundo, Ramón Hernández, así como de Andrés Clavijo, director deportivo de la FTF.

A finales de agosto se llevaban a cabo las primeras jornadas de captación para conformar las plantillas. La llamada fue un éxito, con varias decenas de jugadoras en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez. El 28 de septiembre fue el momento del estreno. Se vivía el histórico debut del equipo femenino del CD Tenerife en la Primera Territorial, con hat-trick de Xisela y doblete de Bea, en el triunfo del conjunto de Mario Romero sobre el CD Atlético Granadilla. El marcador final fue 8-0.

Y se siguieron dando pasos. El 5 de octubre se produjo el debut del CD Tenerife Infantil femenino. El encuentro disputado ante el Esférico FC finalizó con marcador 5-2 para los locales. El cuadro blanquiazul, dirigido por Emiliano Hernández, dio la cara, pese a que no pudo contar con tres de sus delanteras por enfermedad. La derrota no empañó el buen trabajo de las tinerfeñistas, que al descanso igualaban a cero.

Llamada de la selección española.- A mediados de aquel mes de octubre llegó una noticia muy positiva: la convocatoria de Beatriz Borrego para la selección española Sub 16. La delantera del Sénior Femenino se convirtió, de esta forma, en la primera futbolista de la entidad blanquiazul llamada para un equipo nacional para unas jornadas de entrenamientos.

Las buenas noticias se sucedieron en el inicio de curso. El equipo de la Primera Territorial presentaba un pleno de victorias en su debut en la categoría que permitía al conjunto dirigido por Mario Romero colocarse como líder en el arranque de la competición. Casi 50 goles a favor y solo dos en contra avalaban una trayectoria en la que había superado a sus primeros cinco rivales: CDA Granadilla, Esmugrán, San José Tablero, SD Tenisca y UD Longuera.

Día muy especial.- El 24 de noviembre, el equipo Infantil CD Tenerife B Fundación tomó parte de la fiesta del fútbol femenino celebrada en el Heliodoro Rodríguez López. Las futbolistas de Emiliano Hernández cedieron 1-0 ante la UD Tacuense en el encuentro que sirvió de prólogo al UDG Tenerife-Real Betis de la Liga Iberdrola. Fue el primer encuentro de las blanquiazules en el recinto de la calle San Sebastián desde la creación del equipo.

En febrero encontramos otro momento que no merece pasar desapercibido. El seleccionador nacional Sub 19 y Sub 20, Pedro López, tuvo ocasión de conocer —acompañado por Andrés Clavijo—el proyecto con su visita a la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez. Posteriormente, López se desplazó a la isla de Lanzarote, donde se disputó la segunda fase del Campeonato de España de Selecciones Sub 15 y Sub 17, con una importante presencia de blanquiazules.

Ascenso y título.- Ese mismo mes, el CD Tenerife sénior femenino se proclamó campeón de liga, mucho antes de que se agotase el calendario, algo lógico para un equipo que contaba sus partidos por victorias. Pero la declaración del estado de alarma por la pandemia frustró que el conjunto blanquiazul cerrase el curso posiblmente con otro éxito, en este caso en el torneo copero.

La temporada acabó antes de tiempo para el proyecto del Área Femenina, pero con la sensación del deber cumplido y con ganas de volver tras el verano. En cualquier caso, el CD Tenerife ha querido mirar más allá de los resultados con unos equipos formados por jóvenes jugadoras en su mayoría. Así, se conformaron plantillas con la idea de realizar una apuesta a varios años vista. El Infantil, sin ir más lejos, ha contado en su mayoría con integrantes de primer año y de categoría Alevín.

En las diferentes entrevistas concedidas por las futbolistas a lo largo de los meses, todas han coincidido a la hora de señalar que se sentían totalmente integradas en el día a día de la Ciudad Deportiva, con unas atenciones de primer nivel: médicos, fisios, nutricionistas, transporte...

La primera goleadora sénior que fue antes siete veces campeona nacional de squash.- Xisela Aranda Núñez juega de delantera y suyo fue el primer gol en la historia del nuevo equipo sénior femenino de la Fundación CD Tenerife. Su etapa como futbolista empezó el 28 de agosto de 2019, cuando convenció a los técnicos en las pruebas de selección, después de una exitosa carrera como jugadora de squash, que la llevó a ser siete años seguidos campeona de España.