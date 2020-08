Las manías de Roberto Perera

Este pasado viernes habló para Cope Tenerife el ayudante de Cervera en el

Álvaro Cervera: “Daba la sensación de que esto podía pasar”

Saber más

Cádiz CF, Roberto Perera. El tinerfeño reflexionó sobre lo que ha significado para el cuadro andaluz el ascenso a Primera y lo que han sido sus años de estancia en Cádiz. En la charla se cuentan otras cosas.

- “Álvaro es una persona increíble, con él no puedes ir por las calles de Cádiz. Es una cosa de locos. Yo no veo esa devoción en ningún sitio”



- “Me siento muy bien en Cádiz. Me he sentido como en casa. Son gente muy amable, como en Tenerife” — DeportesCopeTenerife (@DeportesCopeTfe) July 31, 2020

“No estoy en los principios del partido en el banquillo porque soy muy religioso. Rezo cuando ya no queda nadie en el vestuario y llego cuando van 10-20 segundos. Y tengo muchas más manías”, reconoció Perera durante la entrevista.

“Lo vivido tras el confinamiento se nos hizo duro”, dijo el técnico, que cuestionado sobre la clave del éxito del proyecto cadista apuntó: “La estabilidad es importante, sentir que el proyecto es fuerte cuando llegan los malos momentos. En esos momentos de duda es cuando hay que tirar del vestuario. Tras cuatro años te das cuenta de los jugadores que te valen y de los que no. Hemos ido adecuando la plantilla a nuestra forma de ver el fútbol.

“Nuestra fortaleza es haber hecho un mínimo de 64 puntos durante 4 años y estar salvados desde finales de febrero”, añadió.

“En Cádiz nos hemos sentido valorados desde el primer día”, apuntó. “Álvaro es una persona increíble, con él no puedes pasear por las calles de Cádiz. Es una cosa de locos. Nosotros jugamos cada 15 días lejos del Carranza y yo no veo esa devoción en ningún sitio por un entrenador”, dijo sobre lo que está siendo su experiencia en la Tacita de Plata junto al ex del CD Tenerife.

“Me siento muy bien en Cádiz. Me he sentido como en casa. Son gente muy amable, como en Tenerife”, aseguró.