Ángel Granda acaba décimo en RS:X

Ángel Granda (RS:X Masculino) cierra su participación en los JJOO de Tokio con un quinto puesto en la Medal Race, lo que le deja décimo de la general.

Ángel Granda representará a España en los JJOO de Tokio en RS:X

Saber más

El windsurfista del Real Club Náutico de Gran Canaria se despide de Tokio contento con el resultado, tras siete días de competición en los que, como cuenta, “las condiciones no han sido las que más me favorecen, pero al final hay que ser bueno con todas los escenarios. El segundo día lo hice bastante mal y he arrastrado esos resultados hasta ahora, pero contento por el resto”, indica en declaraciones al gabinete de prensa de la Real Federación Española de Vela.

Náutica:

🤩 Angel Granda finaliza sus primeros #JuegosOlimpicos firmando un 5° en la Medal Race y un 1️⃣0️⃣° puesto de la general RS:X. Masculino.



Increible trabajo Angel. Tienes un futuro prometedor 👏👏👏‼️



Enhorabuena a la familia Granda Roque 🥰

📷 Maria Muiña pic.twitter.com/6PCPzEWfku — rcngc (@RCNGC) July 31, 2021

Una frase del grancanario resume a la perfección su primera participación olímpica: “Yo siempre que salgo al agua quiero dar todo y ganar”. Al final sus ganas y tesón le han llevado a estar en esta Medal Race.