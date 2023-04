Lucía Barrientos, 17º Sub 16 femenina en el Campeonato de España de Optimist

El Club de Mar Radazul ha estado representado por Lucía Barrientos, como integrante de la selección canaria de Optimist, en el Campeonato de España de la clase celebrado este fin de semana en La Escala (Girona). La joven regatista ha concluido el certamen como decimoséptima Sub 16W y tercera entre las navegantes de las islas, además de 70º en la general.

El entrenador del CMR Sergio Armas se desplazó a Cataluña junto a Lucía Barrientos, que ha terminado el campeonato compitiendo en el grupo Oro, regateando la última jornada con los mejores a nivel nacional de la clase. Sus resultados han sido: 45º, 29º, 35º, 21º, 27º, 25º, 26º, BFD (80º), 11º, 53º, 64º y 59º.

El catalán Joan Domingo en categoría Sub 16 masculina, el balear Jorge Benítez en la Sub 13, la balear Martina Gomila en división femenina Sub 16 y la valenciana Marta Ferrando en la Sub 13, se han proclamado vencedores. Destacar que el equipo canario quedó tercero en la clasificación por autonomías tras la Comunidad Valenciana y Baleares. En la cita, 157 inscritos.

El campeonato ha estado organizado por el Club Nàutic l'Escala por delegación de la Real Federación Española de Vela con la colaboración de la Federación Catalana de Vela y la Asociación Española de la Clase Internacional Optimist.

El ranking nacional para formar el equipo que representará al país en el Mundial y en el Europeo de la clase se compone de forma conjunta con el Campeonato de España, que terminó este pasado 9 de abril, y la Copa de España, que tendrá lugar en Ciudatella, Menorca, del 28 de abril al 1 de mayo, cita donde la regatista de nuestra entidad repetirá presencia.

Enlace a clasificación general: https://2023nauticescala.sailti.com/es/default/races/race-resultsall