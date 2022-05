Media docena de medallas para el RCNGC

Los regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria (RCNGC) han logrado media docena de medallas en las citas nacionales de vela ligera que acababan este lunes.

Plata para Pedro Ferrer y Yaimur Hernández en el Campeonato de Europa de Snipe Máster

Saber más

Isabel Hernández se proclamaba campeonato de España Sub 21 en el nacional de ICLA6 celebrado en Almería. La regatista del RCNGC unía a ello la plata en la clasificación general femenina. La prueba, disputada en el Club de Mar de Almería, del 28 de abril al 2 de mayo, ha reunido a 105 tripulaciones de nueve federaciones territoriales.

En Murcia, en la Copa de España de Techno Plus, Techno 293 e IQFoil más éxitos para el RCNGC. En Techno Plus (Sub 17), oro para Blanca Briganty y bronce para Álvaro Saura. En Techno 293 (Sub 17), oro para Alicia Iglesias y bronce para Bruno Bárbara. Por último, en IQFoil, bronce para Enrichetta Bettini (Sub17 femenina).

Ya tenemos a los nuevos campeones de España de ILCA 6.



¡Enhorabuena!https://t.co/MW67yBizDQ — RFEV | Real Federación Española de Vela (@oficial_rfev) May 2, 2022

El CAR Infanta Cristina situado en Los Narejos-Los Alcázares (Murcia) ha sido la sede de esta Copa de España, de cuatro días de competición, del 29 de abril al 2 de mayo.