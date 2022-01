El Círculo, presente en la Liga por Equipos de Tenerife de ajedrez

El Círculo de Amistad XII de Enero tomará parte un año más en la Liga por Equipos de Tenerife de ajedrez. El Recreo competirá en tres de las cuatro categorías: Preferente, Segunda y Tercera.

El ajedrez canario tiene nombre de mujer

Este próximo sábado el conjunto de Preferente debutará ante el Rey Ahogado, en tanto que el de Tercera lo hará ante el Centro Icodense. Ambos encuentros tendrán lugar en el salón principal del Círculo, en su sede de Ruiz de Padrón de Santa Cruz. Debido a las restricciones propias de la pandemia, dichos enfrentamientos no podrán ser seguidos en directo ni por familiares ni por espectadores.

El equipo de Segunda debutará visitando al Ébano Barrio Nuevo C. Los tres encuentros darán comienzo a partir de las cinco de la tarde del día 29.

El CA Círculo de Amistad XII de Enero tendrá como rivales en la liga de Preferente, al margen del ya mencionado Rey Ahogado, al Ébano Barrio Nuevo, Al Shah Mat Los Realejos, Fundación CajaCanarias, Canarias 64, Piratas La Orotava-Puerto de la Cruz y El Sauzal.

En Segunda, el CA el Recreo-Círculo de Amistad XII de Enero se medirá al Ébano Barrio Nuevo C, La Victoria 94-La Esperanza B, Al Shah Mat Los Realejos C, Fundación CajaCanarias C, Santa Úrsula Badnor B, Piratas La Orotava-Puerto de la Cruz y Caissa Enroque B.

En tanto que en Tercera los rivales serán El Sauzal D, Escaque A2 Escuela Candelaria CajaCanarias, El Sauzal C, Playa San Juan-Guía de Isora B, Fundación CajaCanarias D, Ébano Barrio Nuevo D, Escaque A2 Escuela Candelaria CajaCanarias B, Centro Icodense, Santa Úrsula Badnor C y Chiñaco Buenavista.

El Circulo cuenta con Joaquín Calvo como capitán y coordinador de los conjuntos, siendo Francisco Camacho segundo capitán y ayudante del primero en las labores de coordinación de los equipos. El directivo delegado de la sección de ajedrez, al margen de tesorero de la sociedad, es Carmelo Cabrera.

El conjunto de Preferente debuta en la categoría tras su ascenso de la temporada pasada desde Primera. El conjunto de Tercera es de nueva creación. Esta Liga por Equipos de Tenerife se juega a doble vuelta y está previsto que culmine antes del verano.

Los tres equipos del Círculo han preparado a conciencia esta competición. Debido a las restricciones propias de la pandemia, los jugadores se han entrenado de forma telemática.

Historia

El Recreo ha estado vinculado al mundo del ajedrez prácticamente desde su creación, llegando a albergar diferentes torneos de importancia a lo largo del tiempo. Por la sociedad han pasado jugadores de renombre, casos del maestro ruso Alexander Alekhine o el búlgaro Veselin Topalov.

Muchos en la sociedad recuerdan las gestiones para que Anatoli Kárpov visitase el Círculo. En la casa se recuerda igualmente la figura de destacados maestros salidos de la misma, casos de Bacallado, Fumero, Darias o Carmona.