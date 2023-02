El Real Club Náutico de Tenerife (RCNT) fue el organizador este fin de semana del Campeonato de España Sub 11 y Sub 15 de squash, donde se dieron cita las mejores raquetas de la categoría a nivel nacional. A la hora del balance, tres medallas para Canarias, precisamente para competidores del club anfitrión.

Tres medallas para Canarias en el Campeonato de España Sub 11 y Sub 15 de squash

Más

Un total de 28 deportistas de los 63 inscritos pertenecían a la disciplina nauta, con representación en el podio de tres de ellos: Danila Medina, Clara Fariña y Alberto Mateo.

Dentro de la categoría Sub 15 femenina, Danila Medina se hizo con la medalla de oro. En Sub 11 femenina, Clara Fariña se quedó a las puertas del título, cayendo en la final. En el Sub 15 masculino, Alberto Mateo se hizo igualmente con la medalla de plata.

🏸 El 𝐑𝐂𝐍𝐓 cosecha tres medallas en el 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐞𝐨𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐬𝐩𝐚ñ𝐚 𝐒𝐮𝐛 𝟏𝟏 𝐲 𝐒𝐮𝐛 𝟏𝟓 𝐝𝐞 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐬𝐡



🏅🏆 Danila Medina, Clara Fariña y Alberto Mateo sumaron medallas en sus respectivas categorías.



¡Felicidades! 👏👏



➡️ https://t.co/KCpbmLEoZR pic.twitter.com/IyRb3OH9rv — Real Club Náutico de Tenerife (@RCNTenerife) February 26, 2023

El certamen contó con la presencia de jugadores de nueve comunidades autónomas: Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y Región de Murcia, informa el RCNT en su página web.