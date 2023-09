La plataforma Amig@s del Plátano pide soluciones urgentes a la crisis de precios y destrucción de este cultivo

La plataforma Amig@s del Plátano ha reclamado al Gobierno de Canarias y cabildos insulares soluciones urgentes ante la “honda crisis” de precios y destrucción de fruta que afecta a este cultivo.

La organización considera que en la actualidad el cultivo del plátano vive “una operación de erradicación, eliminación, destrucción y sustitución del sector platanero, tal y como lo conocemos hasta ahora, por parte de ASPROCAN”, por lo que se ve obligada “a alzar la voz en contra de este abuso, que ya dura demasiado tiempo y que, de seguir así, logrará su objetivo”.

Como primera medida, ha acordado remitir a la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, así como a los cabildos donde la producción de plátano tiene una especial relevancia, un documento denominado Breve análisis del sector platanero y algunas propuestas de mejora, que está disponible en redes sociales y cuya lectura recomienda “a todas las personas que quieran tener una versión distinta de la oficial (la de ASPROCAN) sobre la situación actual del subsector”. Según explica la plataforma, su versión sobre la situación de este cultivo es una en la que el plátano “aspira a tener un presente y un futuro próspero, donde no se aboga por solucionar los problemas de comercialización del plátano a base de picas más profundas y antes, cita del señor presidente de ASPROCAN en varios medios. Esto es destruir más plátanos antes, dejando más mercado libre a la banana”.

En doce años, añade la organización, “se han tirado más de 97.000.000 de kilos de plátano a la basura”. Esta práctica ha ocasionado una “pérdida enorme” de mercado, y prueba de ello es lo ocurrido en el primer semestre de 2023, cuando entró en nuestro mercado tradicional la cifra de 211.212 toneladas de banana, frente a las 205.668 toneladas de plátano de Canarias, expone. “Hemos tenido precios nefastos para el plátano, a la vez que hemos perdido mercado”, indica.

Todo esto ocurre “de espaldas al subsector”, mientras “ASPROCAN se ha atribuido ilegalmente toda la representación de la actividad y ha tomado decisiones que no le correspondían, como, por ejemplo, dejarnos fuera de la Ley de Cadena Alimentaria, una ley que pretende que los productores de España cobremos al menos los precios de coste de producción”.

Este “despropósito ocurre porque los miembros de ASPROCAN, que son las organizaciones de productores (no los productores, a quien no se nos consulta nada), no quieren hacer una oferta conjunta, organizada y firmar contratos de comercialización estables y transparentes”. En opinión de la plataforma, ASPROCAN pretende “seguir vendiendo el plátano como en el siglo XX, cuando teníamos una reserva de mercado. Ahora, en el siglo XXI, el mercado es casi totalmente libre y puede entrar toda la banana que se quiera en nuestro mercado tradicional”.

ASPROCAN “gestiona el subsector de una manera oscura, torticera y antidemocrática, compitiendo el plátano de Canarias entre sí y echando las culpas a otros (el clima, el Gobierno, las bananeras, Europa, la distribución…). Hay personas que nos quejamos con razón y proponemos otra forma de hacer las cosas, todo el mundo menos ellos. Son los mismos señores que llevan más de 20 años mangoneando el subsector e influyendo en todos los gobiernos y en la opinión pública para al fin seguir en el cargo. Mientras, el sector, las personas que vivimos de trabajar en la platanera cada día, estamos peor: cada año tenemos menos renta y cada año tenemos menos mercado”.

Por todas estas razones “y muchas más”, Amig@s del Plátano dice “¡basta ya!” y pide ayuda a las instituciones públicas como corresponsables del buen funcionamiento de la economía, el bien social y el medioambiental, y como responsables del buen uso de las ayudas públicas. La organización recuerda que el sector platanero percibe anualmente 141 millones de euros públicos, fondos de la UE incluidos en el programa Posei de Canarias como región ultraperiférica (RUP).

Con este documento, el grupo muestra su apoyo y adhesión a cualquier iniciativa que se lleve a cabo a favor del cambio, la mejora estructural y democrática del subsector e incida en una mejora de las rentas de las personas que nos dedicamos al cultivo del plátano.

“En esta ocasión, concretamente mostramos nuestro apoyo a la manifestación que se va a celebrar el próximo sábado 16 de septiembre de 2023, convocada por la Plataforma por un Precio Justo a las 11.00 de la mañana enfrente del Cabildo de La Palma”, cita.

Grupo de expertos

La plataforma se autodefine como “un grupo de personas vinculadas al sector agrario con gran sensibilidad y preocupación por el sector en general y, en particular, por el subsector del plátano en Canarias, ya que es el último bastión capaz de exportar fuera de las Islas en grandes volúmenes, con lo que ello significa para el resto de las producciones agrarias y para mantener de una forma rentable o más económica las comunicaciones marítimas con el continente europeo”.

Las personas que forman parte de este grupo, que se consideran “expertos multidisciplinares en el mundo del agro y en especial del plátano”, exponen que desde hace más de 20 años mantienen el contacto y la comunicación, debatiendo y proponiendo desde distintas organizaciones o cargos, y que ahora han decidido “tener algo más de presencia en la sociedad como grupo, si esto puede contribuir a mejorar el sector agrario canario y, por ende, la sociedad en general”.