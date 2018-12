La apicultura de Guía de Isora, en el sur de Tenerife, se convierte en referente canario

La agricultura, la ganadería y la pesca en el municipio de Guía de Isora no solo no se pierden sino que cada vez están más arraigadas entre los jóvenes del pueblo, una tradición que se transmite de padres y madres a hijos e hijas y con ello se garantiza tanto el relevo generacional como el cariño por la tierra y el mar.

Una prueba de ello es el trabajo que viene desarrollando Patricia Dorta Placeres, natural de Chirche y que a sus 35 años se ha convertido en una mujer clave en la apicultura de Tenerife, cuyas mieles cuentan no solo con el reconocimiento local sino también insular, regional y nacional al conseguir premios donde se realza la calidad del producto que elaboran sus abejas, informa el Ayuntamiento isorano en una nota.

"Empecé en la apicultura desde muy joven y fue mi padre quien me inculcó, tanto a mí como a mi hermana, los valores apícolas y la importancia que tienen las abejas" para el sostenimiento del medio ambiente y la agricultura, ha señalado Dorta Placeres, quien destaca que tanto su pareja como la de su hermana también se han contagiado de este subsector ganadero.

Resalta, no obstante, que "cuando me inicié en la apicultura tuve mis dudas, pero a medida que conocía la actividad esta me fue enganchando cada vez más. De hecho, resulta muy atractivo observar el proceso de cría y floración, así como el trabajo que llevan a cabo las abejas en la colmena".

Formación continua

Patricia Dorta comenta que desde ese momento inició un proceso de formación continua para conseguir el bienestar de las abejas y, consecuentemente, para obtener cada vez mejores mieles. Los resultados son visibles al alzarse con galardones que sitúan a su producto como referente, tal es el conseguido en el transcurso del IX Congreso Nacional de Apicultura, celebrado recientemente en Santa Cruz de Tenerife.

"Es la primera vez que nos presentamos al certamen convocado por la celebración del congreso y logramos el premio a la Mejor Miel de Canarias, concurso al que se presentaron más de 60 mieles y al que nosotros concurrimos con una monofloral de poleo de Chirche", comenta la apicultora isorana.

Al respecto, indicó que la zona en la que se encuentran las colmenas existe una gran variedad de flores, "las que se ubican en un paraje espectacular de la cumbre de Guía de Isora. Esa singularidad ha servido para obtener una de las mejores mieles tanto de tonalidad como de sabor", convirtiéndose en una de las galardonadas en base a las catas ciegas llevadas a cabo en el certamen.

Miel monofloral

"Un catador de miel valora, entre otros aspectos, el color y el sabor, y precisamente las claras son más suaves. Por ejemplo, las mieles de flores de aguacate son más negras; mientras que las de poleo son castañas y/o claras", expresa la joven apicultora de Chirche.

Dorta Placeres añade que otra peculiaridad fue que la miel "que presentamos al certamen era monofloral, es decir, las colmenas se colocaron en una determinada época para que las abejas trabajasen con la flora de ese momento".

En cuanto al futuro, la apicultora resalta que el objetivo "es seguir creciendo" para reforzar el sector en el municipio de Guía de Isora. No obstante, reconoce que es muy importante que llueva en la zona de cumbre para lograr la floración necesaria para que las abejas puedan trabajar y, de este modo, contar con unas mieles que están dando prestigio a Guía de Isora, en particular, y al sur de Tenerife, en general.