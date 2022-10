El Cabildo de Fuerteventura quiso premiar por “su proyección internacional” a dos hoteles situados en una zona protegida

El Premio de Turismo Islas Canarias a la Proyección Internacional del Archipiélago quedó desierto. El jurado, presidido por la consejera de Turismo del Gobierno regional, Yaiza Castilla, no consideró la única candidatura presentada, que proponía premiar al hotel RIU Palace Tres Islas 4 estrellas y al complejo RIU Oliva Beach 3 estrellas. Ambos están situados en las Dunas de Corralejo, categorizadas como Parque Natural y parte de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura. Sobre estos establecimientos se han iniciado dos trámites de caducidad de la concesión en dominio público por obras ilegales, al haber aumentado el tamaño permitido para los dos hoteles.

A pesar de ello, las patronales turísticas de la comunidad autónoma presentaron esta candidatura, apoyada por la Federación de Turismo de Lanzarote, el Cabildo de Fuerteventura y por el Ayuntamiento de La Oliva, municipio donde se ubican los hoteles. La declaración institucional redactada por esta última administración justifica que ambos establecimientos supusieron “el inicio de la actividad turística en la isla de Fuerteventura”. “El comienzo del turismo acabó con la emigración de los canarios a países como Cuba o Venezuela, y sustituyó la pérdida de actividades económicas como la pesca”, añade el documento al que ha accedido este periódico.

En la Memoria Justificativa de la propuesta, el Ayuntamiento reconoce que agradeció con el otorgamiento de las licencias y autorizaciones para la construcción de los hoteles “la contratación de la gente de sus pueblos y localidades aquejadas de un gran paro y pobreza”. En la actualidad, según los datos incluidos en este documento, entre los dos complejos mantienen contratadas a 700 personas.

Además, el Ayuntamiento de La Oliva asegura que al aeropuerto insular llegan cada día dos vuelos repletos de turistas “gracias al movimiento de clientes de los hoteles”, que mueven una media de más de 80.000 clientes por año.

Fuentes de la Consejería de Turismo han explicado a este periódico que el jurado no consideró la candidatura y que, además, los representantes de la misma no asistieron al acto, celebrado en Santa Cruz de Tenerife. El empresario Antonio Hormiga no pudo desplazarse por razones profesionales, por lo que delegó la tarea en el presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de la provincia de Las Palmas, Tom Smulders. El holandés tampoco asistió.

Fuentes próximas a la cadena RIU, que insisten en que ambos complejos situaron a Fuerteventura en el mapa, aseguran que el primer obstáculo a la candidatura fue la negativa a presentar dos hoteles. Por esta razón, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) elaboró una candidatura en la que solo proponía al Oliva Beach, que dispone de 2.063 plazas turísticas. “Se ha convertido en un referente del turismo nacional y centroeuropeo de calidad, en un enclave único, exportando el destino de Fuerteventura y Canarias al mundo”, reza el documento al que ha accedido esta redacción.

El otro galardón, el premio Islas Canarias a la Excelencia en el Turismo, sí fue entregado. La Consejería lo entregó a la Asociación Empresarial de Turismo Activo Activa Canarias el pasado 27 de septiembre. Ese mismo día, cientos de personas se concentraron frente al Hotel Escuela de Santa Cruz para exigir la paralización del macroproyecto turístico Cuna del Alma, que pretende construir 420 villas de lujo en el Puertito de Adeje, en el sur de Tenerife.

Competencias en Costas

La continuidad de la actividad de estos dos hoteles se ha convertido en uno de los puntos más controvertidos de la transmisión de las competencias de costas desde el Ejecutivo central a Canarias el próximo 1 de enero de 2023. Costas ya inició sobre ambos complejos el trámite de caducidad de la concesión de dominio público por unas obras que resultaron ilegales por aumentar su volumen.

Por una parte, la cadena RIU, los trabajadores de los complejos y algunas instituciones y partidos políticos exigen que se les permita mantener la actividad, puesto que son la fuente de ingresos de muchas familias de la zona. Por otra, el consejero de Transición Ecológica del Gobierno regional, José Antonio Valbuena, ha asegurado que tramitará la licencia cuando tenga las competencias. Sin embargo, aún no es una certeza que la Comunidad Autónoma pueda hacerlo puesto que algunas competencias sobre el litoral canario se mantendrán en el Gobierno de España.

El impacto en las dunas

Las Dunas de Corralejo no solo son un Parque Natural, sino que también son consideradas Área de Sensibilidad Ecológica. Además, forma parte de la Red Natura 2000 y están declaradas Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC). Asimismo, todo el Parque, con una superficie de 2.338 hectáreas, forma parte de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura declarada en mayo de 2009 por la UNESCO.

Asimismo, en esta zona se han identificado 117 especies de invertebrados, musarañas, lagartijas y perenquenes. Sin embargo, este espacio destaca por el importante número de aves diferentes que en él conviven. Entre ellos, el chorlitejo patinegro, el zarapito trinador, la pardela cenicienta, la hubara canaria, el alcaraván y la lechuza común.

Las Dunas de Corralejo también tienen una importante riqueza de vegetación. En la zona se han identificado aulagas, tabaibas salvajes, balancones y veroles. En esta línea, los ecologistas defienden que se tramite la caducidad de unos hoteles a los que tildan de “apología al delito ecológico”.