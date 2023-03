En Canarias el agua más que en los ríos, está en el mar

Llega a Las Palmas el Pacto del Turia. Un trazo de corazón de la estrategia de las propuestas políticas que sienten de forma más sensible la erosión del territorio, las consecuencias del cambio climático y las problemáticas más urgentes de la cotidianeidad. Los partidos congregados en el Hotel del Parque San Telmo en la tarde del viernes 10 de marzo dieron la bienvenida a Drago Verdes Canarias a la alianza de Compromís, Chunta Aragonesista, Coalición por Melilla y Más Madrid, en la intención de dar sentido a su propuesta, en palabras de Íñigo Errejón, de “un Estado asimétrico, donde hay pueblos que tienen más voluntad de decidir por sí mismos y algunos que tienen menos.”

En esa idea de lo común, de la necesidad de ejercer las soberanías, del afrontamiento de lo necesario viven estos partidos políticos, que mezclan identidad y territorio y miran con diamantes en los ojos el decaer constante de la socialdemocracia en Europa.

Allí hablaron sobre la necesidad de juntar la preocupación por una sociedad más justa y la necesidad de un nuevo modelo para producir la riqueza. Siempre en la dificultad de que la duda sobre cómo editar el “cómo se produce” tendrá malas consecuencias para el buen funcionamiento del sistema. Comentaron también lo distópico del presente y la irrealidad a la que somos sometidos hoy día, donde la resistencia de los consensos de luchas de gran coste en el Siglo XX, parecen la única vía de entendimiento de nuestras aspiraciones de emancipación colectiva como sociedad.

En gran parte del discurso los políticos peninsulares que allí se hallaban estaba la idea de que Canarias es un territorio que sufre multiplicado por algún número, las consecuencias del cambio climático que viven todos ellos en continente. Sí que es verdad que aquí la degradación de la vida es más palpable al ojo.

Tuvo especial enjundia el discurso de Sara Hernández, palmera de Drago, que nos habló sobre el problema del agua en Canarias, y es que ella sabe cómo la familia del presidente del Cabildo de La Palma es copropietaria de gran parte de los pozos que administra “de forma muy opaca” el Consejo Insular de Aguas.

Ni que decir tiene que la estrella de la tarde fue Alberto Rodríguez en complicidad sincera con Íñigo Errejón, quienes dieron brocha a las emociones que necesita un militante para afrontar una campaña durísima donde Drago Verdes Canarias se propone dejar sin escaño a Laura Fuentes en Tenerife, rascar algo bueno en La Gomera y Fuerteventura, y porque no, hacer diputado a Alberto Rodríguez por la lista común del Parlamento de Canarias.

Llamo a la lista del Parlamento que puede votar cualquier canario como “lista común” porque “lista regional” no integra a los que se sienten no representados con ser una región de un país, y “lista canaria” no tiene un entendimiento claro en tanto en cuanto canarias también son las listas de cada una de sus islas.

Los partidos del Pacto del Turia se conjuran para abordar un futuro urgente, a contrarreloj, donde nuestras tierras están dejando de ser lo que eran, donde la escasez energía y el combustible se va convirtiendo cada vez más en algo problemático para el común de los mortales, donde en nombre del turismo se deja de lado a los que admiran a diario el paisaje y forman el sentido común de un Pueblo, donde parece que ser de aquí no es suficiente si las leyes comunitarias y estatales que nos rigen no las condicionan unos isleños sobrepoblados y cada vez con menos acceso a la propiedad privada en su tierra, y donde por mucho que suba la calidad del empleo nada alcanza para vivir dignamente a aproximada mitad de sus canarios y canarias.

Con la premisa de que votar no sirve de nada si no se hace con un entendimiento de cuál es el valor colectivo de nuestro posicionamiento político, ¿hacia dónde irán todos esos votos de quienes creen que Canarias no tiene muchas más oportunidades de seguir siendo el paraíso que nos educaron de pequeños nuestras abuelas?

Es más, ¿irán votar el 28 de mayo quienes viven, piensan y sienten así este Archipiélago?¿para qué?

En una tierra donde estamos más acostumbrados a recibir incentivos individuales de cómo debe de ser el sentido de nuestro voto, es todo un reto para quienes hablan del común abordar el corazón de los que no saben que están juntos.

Estas próximas elecciones se vienen valientes para las que sueñan con un Archipiélago mejor, más autónomo y menos resiliente. Todo está servido, y la posibilidad de volver al pasado sobre la mesa, con un PSOE herido, y unos PP y CC con la miel en los labios.

Que la ilusión sea plato de quienes pueden comérsela. Seguiremos atentos a los movimientos de cuales quiera que crean que Canarias puede algún día ser ese paraíso que soñamos de vez en vez cuando nos dejan cuando contemplar el sol tranquilo cayendo por el horizonte.