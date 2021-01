Coalición Canaria y La Laguna

El pasado político de La Laguna está ligado profundamente a la ATI chicharrera con gran cabreo de los laguneros, a los que encima les pone sublevados que les llamen eso, chicharros, cuando Santa Cruz sigue siendo considerado un barrio de pescadores de la que fue capital de Canarias, la ciudad de los Adelantados. Pero la ATI chicharrera penetró en las entrañas políticas laguneras de la mano de Ana Oramas, que tuvo como sucesor a Fernando Clavijo, y a este lo relevó José Alberto Díaz, que ahora anda en la oposición gracias al trabajo de Santiago Pérez, Rubens Ascanio y Luis Yeray. Siguen dando palos con el rabo los de Coalición Canaria, antes ATI, en la Corporación de La Laguna, y ahora José Alberto Díaz ha recibido un varapalo de la Justicia que le ha tumbado el recurso que presentó contra la composición plural de las comisiones municipales, que ha defendido en este fallo los derechos de las minorías y el pluralismo político.

No andan bien las cosas para Coalición Canaria últimamente, porque también en Santa Cruz ha recibido otro bofetón judicial, esta vez del Consejo Consultivo de Canarias, que avala la devolución del canon que Coalición Canaria le reembolso a Sacyr por la privatización del agua de Santa Cruz, nada menos que 59 millones de euros mondos y lirondos que la Corporación le perdonó a la empresa de Florentino Pérez, una de tantas de su amplio holding financiero, y dos perras para pan y plátanos. Pero lo peor de todo es la imagen que ha dado Fernando Clavijo, líder de Coalición Canaria, especialmente en los casos Grúa y Reparos, en donde no hay ningún reparo en afirmar que presuntamente es un delincuente. Con estas perspectivas mal lo tienen los coalicioneros de cara a las elecciones de 2023, porque además los asuntos/trasuntos de La Laguna no han terminado y se pueden volver todavía más contra los inquilinos del Barranco de Galcerán.

Las cosas se le ha complicado más a Fernando Clavijo porque Santiago Pérez, concejal lagunero, ha presentado una nueva denuncia en la Fiscalía Anticorrupción que se sustenta en otros 36 decretos que dictó el que fuera alcalde de La Laguna en los años 2011 y 2012, levantando los reparos desoyendo las expresas advertencias de ilegalidad planteadas por la Intervención, en informes también avalados por el Servicio de Fiscalización y por la Sección de Control de Fiscalización del Ayuntamiento lagunero. Pero Clavijo estaba en lo suyo, y le entraba por un oído y le salía por el otro. Mal lo tiene Coalición Canaria en La Laguna.

Por lo demás, seguimos en 2021 como el pasado año, menos mal que no hemos llegado al confinamiento total, pero casi, porque conseguir una mesa en una de las terrazas de mi barrio de Las Canteras/Guanarteme es un objetivo a veces casi imposible. Ahora la última novedad son los cargos públicos que se han saltado la “cola” de las vacunas, en donde una vez más se demuestra que el egoísmo humano está muy arraigado en la humanidad incluso del siglo XXI. Un consuelo de todo este panorama es que Canarias es la Comunidad Autónoma con menos tasa de ocupación en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en toda España, con un 16%, frente a la más elevada de las Españas que ya llega al 41%. Esperemos que en febrero la cuasicosa no se dispare.