La felicidad es un estado emocional y subjetivo que se experimenta como un sentimiento de bienestar, satisfacción y alegría donde se aspiraría a ser una persona que se siente plenamente satisfecha con la vida. Está claro que se trata de un concepto intrínsecamente particular y que puede variar significativamente de una persona a otra, ya que es una sensación que está influenciada por las experiencias, los valores y las percepciones individuales. Ahora bien, si algo tiene como mínimo común denominador es la tranquilidad porque te otorga estabilidad. Estar en continuo sobresalto sin saber qué es lo que te vas a encontrar al doblar cualquier esquina no es sano. Y si no lo es para las personas, para la economía, tampoco.

La interacción entre la economía y la estabilidad es una relación compleja que puede tener impactos profundos en la salud económica de una región. De hecho, en el corazón de esta dinámica se encuentra la reacción de los mercados financieros frente a la incertidumbre. Las inversiones, siempre sensibles a cualquier cambio en el panorama, tienden a reaccionar de manera inmediata y, en ocasiones, drástica con retirada masiva de fondos con la consiguiente búsqueda de refugio en activos considerados seguros o menos volátiles que garanticen, tal vez menos rentabilidad, pero mayor certeza en lo que al objetivo último se trata. Ni que decir tiene que la incertidumbre también tiene un impacto directo en las decisiones empresariales. Las empresas dependen de unas reglas de juego, que vienen a estar personificadas por el marco institucional vigente para planificar inversiones a largo plazo y realizar contrataciones estratégicas porque la claridad en las reglas nos proporciona un marco de referencia claro que establece las expectativas y define los límites. Esto contribuye a la creación de un entorno ordenado y organizado en el que los individuos pueden comprender sus roles y responsabilidades. Ahora bien, cuando las normas se vuelven inciertas o cambian de manera impredecible, aparece la cautela con todo lo que ello conlleva en materia de economía y empleo pudiendo crear, incluso, un entorno adverso.

En todo este tipo de consideraciones un aspecto crucial, pero a menudo subestimado, es la confianza de los agentes económicos y sociales porque, cuando esta se ve erosionada, el ciclo se desacelera de forma que a todas las personas se nos llenan de cocodrilos imaginarios los bolsillos que pudieran morder nuestras manos cuando intentamos acceder a la cartera, y ya no solo consultamos con la almohada cualquier decisión que pudiera implicar un desembolso económico, sino con cada uno de las prendas y muebles del dormitorio de modo que, hasta que no haya unanimidad en la decisión, aquí no se suelta ni un céntimo siendo importante encontrar un equilibrio entre el ahorro y la inversión. Por esa razón, la gestión efectiva de la relación entre economía e inestabilidad implica abordar las causas fundamentales de los conflictos para así trabajar hacia soluciones sostenibles. Fomentar la transparencia, las instituciones democráticas y la participación ciudadana a través de la promoción de la educación cívica que sirva para desarrollar conciencias sobre los derechos y obligaciones de cada cual son pilares fundamentales para construir una base estable como activo invaluable que fomenta la cohesión, el respeto por las convicciones, la justicia efectiva e igualitaria y la confianza, mucha confianza, de forma que solo se le reconoce y se le estima cuando aparece el riesgo real de su pérdida.