La cosa va de Agendas

Coalición Canaria acaba de hacer público que apoyaría un hipotético gobierno de Feijóo, una vez que Vox ha renunciado a formar parte de ese imposible gobierno, pero siempre que el popular firme la Agenda Canaria.

Coalición Canaria recuerda en su comunicado que no estaba dispuesta a apoyar ningún gobierno integrado por la extrema derecha o la izquierda y, claro, si Vox no entra en el gobierno, limitándose a apoyarlo como socio parlamentario, la cosa cambia.

Lo que no explica Coalición Canaria es qué va a suceder, en el caso de que fraguara esa intentona de Feijóo, con la Agenda de Vox, porque Vox también tiene su agenda y si Coalición Canaria con una diputada exige que se cumpla su Agenda, no cabe dudar de que Vox, con 33 escaños, hará lo propio.

Es decir, Coalición Canaria está dispuesta a intercambiar mejoras en los Presupuestos Generales del Estado, por la pérdida de derechos de las mujeres, o de las personas LGTBI, o de quienes llegan a esta tierra en busca de un futuro que la suya les niega o a mercadear con la lucha ante el cambio climático, a cambio de participar en la gestión de los aeropuertos canarios.

Han dejado muy claro que los derechos y las libertades que se han ido conquistando a lo largo de estos años no forman parte de la Agenda Canaria, no tienen nada que ver con su idea de Canarias.

Se entiende así el daño que le han hecho a esta tierra y a su gente, situándola permanentemente a la cola de todos los indicadores de bienestar mientras encabeza los rankings de pobreza o de retraso en atención a la dependencia, a pesar de la mejora, que ha sido mucha, durante el gobierno de Ángel Víctor Torres y el Pacto de las Flores.

Resulta indecente recurrir a la Agenda Canaria para justificar lo injustificable. Las mujeres suponen el 50,57% de la población de esta tierra y ningún punto de la Agenda Canaria podrá compensar las agresiones procedentes de la Agenda de Vox a más de la mitad de nuestra gente.

Canarias ha realizado un inmenso esfuerzo de diálogo y concertación para la aprobación de su nuevo Estatuto de Autonomía en 2018. Vox lleva en su Agenda derogar las autonomías. Efectivamente, no lo conseguirá, pero lo cierto es que condicionará al gobierno de Feijóo, en el improbable caso de que se diera, limitando cualquier avance del Estado Autonómico y tratando de podar todo aquello que pudiera.

Coalición Canaria no ha entendido que no hay ni un solo punto en su Agenda Canaria, porque es la suya y no la de esta tierra, que justifique que Vox imponga ni uno solo de los que contiene la suya.

O sí lo ha entendido y su famosa Agenda no es más que una disculpa para hacer lo que siempre ha querido hacer, unir su destino al del Partido Popular porque, en el fondo, defienden el mismo modelo de sociedad. Eso sí, una de ellas con aires atlánticos.