-Que sepas que soy de las personas que se enorgullecen de ser conservadoras, creyentes y, además, monárquicas.

+Me parece muy bien, pero por mi parte, yo soy de la parte de la sociedad que se declara progresista, agnóstica y republicana.

-Pues a ver cómo nos ponemos de acuerdo porque nos parecemos como un huevo a una castaña, ni por dentro ni por fuera, ni en el color ni en el sabor.

+Lo primero que deberíamos hacer es analizar nuestras diferencias y así ver nuestros puntos de vista. Creo que, de esa manera, al menos sabremos qué piensa la otra parte y, si me apuran, el porqué se piensa así.

-Me parece correcta tu propuesta así que…

+Espera, espera. Entonces, ¿estamos de acuerdo en algo siendo personas tan diferentes?

-Ummmm. No me líes, no me líes… Comienza a decir cómo eres y luego ya veremos.

+Pues bien, me declaro como me declaro porque, tal y como dice la Real Academia de la Lengua Española, soy de ideas y actitudes avanzadas en lo que a la característica de ser progresista se refiere. Por otro lado, mi actitud agnóstica la manifiesto porque me declaro inaccesible al entendimiento humano respecto al conocimiento de lo divino y de lo que trasciende la experiencia. Y, por último, mi parte republicana es más clara, si se me permite la expresión, porque defiendo una conformación del Estado a raíz de la meritocracia democrática en lugar de otra organización condicionada por un designio heredado.

-Me parece correcto, pero, por mi parte, ser una persona conservadora me hace apostar por mantener los valores y principios establecidos habida cuenta que el orden ofrece tranquilidad y planificación. La creencia religiosa la manifiesto en la división entre el bien y el mal porque vivimos en medio de un plano de realidad conformado por su origen sagrado, utilizando la creencia y confianza como esperanza personal en la existencia de un ser superior que nos ofrece un conjunto de principios y normas de comportamiento social e individual, apostando por una determinada actitud vital como un aspecto importante o esencial de la vida. Y, en tercer lugar, pienso que el papel de la monarquía nos ofrece un estamento referente en lo que a la estabilización social se refiere, en el cual creo y defiendo, desde una perspectiva democrática, claro está.

+Ya veo, ya veo. Te respeto, pero, por incomprensión, no termino por entender algunos de tus términos.

-Si te das cuenta, el sentimiento es mutuo, porque al final convivimos como sociedad, tanto con individuos de una misma condición social y con características muy similares como otras diferentes. A esto se suma el contexto histórico y los eventos que ocurren en nuestra vida, que nos van condicionando poco a poco. Creo que es esa es la forma en la que vamos moldeando la ideología. A partir de ahí, cuando queremos formarnos una opinión en temas complejos nos interesamos por saber qué opina la parte con la que nos sentimos más cercanos y procedemos a la repulsa de las posturas antagónicas.

+Entonces ¿es imposible el cambio? ¿es imposible hacer crecer nuestra empatía frente a lo diferente? ¿no puede haber personas conservadoras y agnósticas? ¿o monárquicas y progresistas?

-Dicen que, si en medio de la juventud no eres de izquierdas, no tienes corazón. Y, si de viejo no eres de derechas, no tienes cerebro y honestamente creo que se debe en base a las responsabilidades que vas asumiendo según vas envejeciendo, pasando de preferencias más radicales a más conservadoras.

+Visto lo visto, creo que riqueza está en la mezcla, en el aprendizaje y no tanto en los cambios bruscos de timón fruto del descontento o de las injusticias flagrantes.

-¿Sabes qué? Que tienes razón y siempre podemos mejorar desde la perspectiva de la comprensión y el respeto. Ahora bien, lo que es intolerable es que a la pizza se le ponga piña y, sobre eso, nadie me va a hacer cambiar de opinión.

+Ya… y supongo que tampoco quieres cebolla en la tortilla. Pues por ahí no paso. Desde luego, no se puede hablar contigo. A mí, ni me llames ¿eh?

-Pues si no nos vemos, felices fiestas.

+Anda y que te den…