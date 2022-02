La espiral del silencio

Preste atención: Si se afirma que todas las personas mienten, ¿la que lo dice también? Si fuera cierto dicho enunciado no sería verdadero. Por otro lado, si dijera una mentira, la afirmación sería verdad, lo que a su vez conllevaría que estuviera mintiendo. Ahí va otra: Por ejemplo, si una persona viaja al pasado y eliminara a uno de sus abuelos antes que concibiera a uno de sus padres, la persona en sí no podría haber nacido. Sin embargo, que el sujeto no haya nacido implica que no hubiera podido cometer el asesinato, algo que a su vez provocaría que sí naciera y pudiera llegar a cometerlo, aspecto que, sin duda, generaría que no pudiera nacer, y así sucesivamente. Otra situación divertida es aquella en la que se establece la existencia de gemelos, uno de los cuales decide participar en un viaje a una estrella con una nave que se moverá a velocidades cercanas a las de la luz, mientras que el otro se quedaría en nuestro planeta. En principio y según la teoría de la relatividad, el paso del tiempo sería diferente para ambos, pasando más rápido para el que se queda en la Tierra al alejarse a velocidades cercanas a las de luz el otro gemelo. Así, este envejecerá antes. Sin embargo, si miramos la situación desde la perspectiva del gemelo que viaja en la nave, quien se está alejando no es él sino el hermano que se queda en la Tierra, con lo que el tiempo debería pasar más lentamente en nuestro planeta y debería envejecer mucho antes el viajero.

Pensando de esta forma en nuestra vida cotidiana, así podríamos seguir hasta el infinito, asumiendo que, si no lo hemos entendido, no hay de qué preocuparse. Es que estamos rodeados de paradojas. Tengamos en cuenta que con ellas se suele dar la impresión de oponerse a la verdad o de contradecir el sentido común sin que encierre una contradicción lógica, aparentándola, única y exclusivamente, porque se crea un pensamiento donde se ofrecen nuevas dimensiones sobre aquello que se describe. A partir de ahí, suele suceder que, decantarse por una opción u otra, depende del pronunciamiento mayoritario. De hecho, si nos damos cuenta, todas ellas plantean la posibilidad de provocar que las partes se muestren de acuerdo con una opción para desarrollar algo cuando se hubiera preferido no hacerlo, pero la aceptaron a causa de la voluntad de no contravenir la opinión del grupo, tal vez sea por no conocer la solución al enigmático problema o porque no se conoce cuál es el desenlace final, es donde se muestra la tendencia de no exponer públicamente las opiniones cuando se es consciente de que estas no son mayoritarias, debido a que se teme el rechazo o aislamiento social, sucediendo tal situación cuando no existe consenso o el tema que nos ocupa arroja cierta controversia.

Y para acabar, una más porque hay una paradoja actual que también tiene dificultades para su interpretación y explicación que genera un cierto miedo para poder defenderla en público, no sea que no se entienda o no se comparta la visión política de esta porque se suele tener miedo de padecer un rechazo en respuesta a la expresión de puntos de vista impopulares. El hecho en sí se trata de intentar explicar cómo el número de personas que actualmente están trabajando en Canarias es mayor que en 2019 pero con un buen número de empresas que tienen su capacidad productiva potencial notablemente infrautilizada. ¿Por qué será? Pero yendo al meollo de la cuestión, ¿por qué no nos alegramos de todas las buenas noticias? ¿Puede ser que, aunque sean buenas, no son ciertas en su totalidad?