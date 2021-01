Fiabilidad de los medios españoles

Una startup es una pequeña empresa de reciente creación, con alto potencial innovador y tecnológico, donde su modelo es escalable y su crecimiento puede ser exponencial. En su traducción del inglés, el término start-up significa “puesta en marcha”. Y, efectivamente, podemos definirlo como el periodo inicial de una empresa, el comienzo o arranque de un nuevo negocio.

Una de esas empresas españolas, de contenido audiovisual, Newtral, fundada en 2018 por la periodista Ana Pastor que es su única accionista y que desarrolla su trabajo en tres áreas (producción de programas de televisión y nuevas narrativas en redes sociales, la innovación en el periodismo a través de la verificación de datos y líneas de investigación basadas en loa productos de inteligencia artificial), ha hecho público un dictamen que niega lo que circula en redes desde hace algún tiempo: los medios de comunicación españoles son los menos fiables de Europa según la Universidad de Oxford. Es falso. Según Newtral, los datos empleados están desactualizados y mal interpretados. Y explica: “Primero, el texto se basa en un informe de hace cinco años y no en el más reciente, de 2020, en el que se muestra que España está por delante de otros ocho países europeos en la confianza de las noticias. Y el segundo de los cinco grandes países europeos. En segundo lugar, el estudio no evalúa la confianza de los consumidores en los medios o en los periodistas, sino en las noticias en general”.

El titular, además de utilizar datos desactualizados, es falso, puesto que interpreta mal a qué se refieren los encuestados. El informe no realiza un estudio de los medios de comunicación, sino que refleja la visión de los lectores sobre las noticias publicadas en internet. En este caso, la pregunta no indica la fiabilidad de los medios de comunicación, sino la confianza de los encuestados en las noticias.

El director del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, un centro de investigación y estudios son sede en el Reino Unido, Rasmus Nielsen, señaló sobre el particular que “si queremos entender la confianza en los medios de comunicación, debemos mirar los datos más recientes disponibles o las tendencias a lo largo del tiempo, y no escoger una sola observación del pasado por muy bien que se adapte a una narrativa en particular”. Precisó a continuación que “la pregunta no incluye ningún juicio de valor sobre los medios y, desde luego, no puede interpretarse como un juicio sobre la fiabilidad o sobre la calidad de lo que publican en el contexto de la pandemia”.

Para Newtral, en el caso que nos ocupa, tanto la confianza en los periodistas como en los medios de comunicación españoles se sitúa por encima de la media de los países estudiados. El 43% de los encuestados afirmaban que se podía confiar en los medios de comunicación la mayor parte del tiempo. Y el 35% afirmaba que se podía confiar en los periodistas la mayor parte del tiempo.

Por tanto, el dictamen de la firma de Ana Pastor concluye que es falso que actualmente “los medios de comunicación españoles son los menos fiables de Europa” según un informe de la Universidad de Oxford. El contenido de la información a partir de la cual se hace una interpretación sobre los medios nacionales, después del proceso de verificación realizado, entraña datos correctos, pero ignora elementos muy importantes o se mezcla con datos incorrectos dando una impresión diferente, imprecisa o falsa. Si se consulta el informe publicado por el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo en 2020, la confianza de los españoles en las noticias (y no en los medios de comunicación) se sitúa cercana a la media y por encima de varios países europeos.