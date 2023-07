¿Y ahora qué? ¿Qué mayoría ganó? ¿Serán por eso mejores?

Media España votó a derechas y otra mitad votó izquierdas, regionalismos y derechas no centralistas. La cúpula política del Estado, si quiere un Gobierno estable, parece destinada a tener duras y largas negociaciones políticas después de unas elecciones en que ningún partido ganó suficientes escaños parlamentarios para formar gobierno en solitario. Muchos respiran porque la derecha y ultraderecha no arrebataron la mayoría parlamentaria, pero las perspectivas para la formación de una coalición de izquierda es incierta.

El Partido Popular (PP) ocupará el primer lugar con 136 escaños. El Vox gruñón pero amistoso socio del PP descendió a 33 escaños. No tienen mayoría parlamentaria.

El gallego de la dispar cuadrilla dijo, desde su balcón, ante una masiva concurrencia que estaba “muy orgulloso” del partido, elogiando el hecho de que el porcentaje de los votos PP aumentó del 21% al 33%. Pero no fue aplaudido. Sin embargo, los vitoreos y aplausos se dirigieron a la Ayuso madrileña y no al presidiable o presidenciable Feijóo. Es cosa rara e inédita en la Comedia del Arte cuando se aplaude al apuntador o al segundón y no al supuesto protagonista. Todo apunta a una nueva jefatura del PP, si los oligarcas financieros así lo dictan, como hicieron con Casado, poniéndole y quitándole, y luego con Feijóo. La jefatura del PP parece no decidirse en congresos del Partido, sino en las secretas y oscuras oficinas de los Bancos y los dueños de los medios de comunicación.

Mientras tanto, el gobernante Partido Socialista que la británica BBC califica de centroizquierda ganó 122 escaños, y el movimiento Sumar, probable socio de coalición, llegó a los 31 escaños.

El Feijóo, todavía presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, había evitado comparecer en debates por miedo a perder o ser acusado de nuevas mentiras, y había ido públicamente de compras a la lejana Coruña con su esposa Eva Cárdenas sin ser un Adán ni comer la manzana de la tentación, en la Coruña la jornada de reflexión parecía ser para Feijóo una jornada de evasión el domingo 23 de julio.

En un vídeo compartido por el Partido popular, Feijóo visitó una juguetería para comprar un juguete a su hijo. Enternecido por la sonrisa infantil decidió ir a comprar tomates, huevos y patatas en Casa Vega, una tienda de ultramarinos y se enteró de la subida de precios de la comida. Según hemos leído, ya en la calle, el líder del PP saludó algunos transeuntes que también se sacaron fotos con él. Así pasó, sin cuadrilla, pero con compañía kkkk, no del Ku- Klux-Klan sino de los medios publicitarios a su servicio. Tras disfrutar con su familia en A Coruña, Feijóo volvió a Madrid para votar y pasar el domingo no en santa misa sino en la sede nacional del PP en la calle Génova.

Desde el balcón de la sede del PP no se tocó la Marcha Triunfal, y por los resultados algunos hubieran visto adecuada la Marcha Fúnebre. La pérdida de votos y diputados en las elecciones hace caer a Vox de 52 a 33 diputados en el Congreso, dejándole en paños menores y arrebatándole la posibilidad de presentar mociones de censura en solitario y de recurrir al Tribunal Constitucional, formulas legales que le servían para colocarse en el centro de atención pública.

Santiago Abascal y sus adictos han sufrido una pérdida de más de 600.000 votos y bajado de un porcentaje del 15,08% al 12,40% respecto al año 2019. La pérdida de un tercio de los escaños en el Congreso y reduce sus posibilidades de levantar demasiado sus gritos y los reduce a estertores o ecos de un franquismo mal sepultado. Estertor es una respiración anhelosa, generalmente ronca o silbante, propia de la agonía y del coma. Pero no nos engañemos si sus voces son roncas y desagradables, propias de un estado de coma mental, no son todavía agónicas sino beligerantes y peligrosamente agresivas.

El reglamento de la Cámara Baja dicta que las mociones de censura deben ser presentadas con la firma de al menos una décima parte de los miembros del hemiciclo, 35 diputados. Por eso Vox ya no puede usar en solitario este mecanismo contra al Gobierno y necesitará el apoyo de al menos dos diputados de otros grupos parlamentarios.

SUMAR habrá iniciado contactos con Junts para lograr que los de Puigdemont se abstengan en el proceso de investidura, y frente a ello se supone que son intereses derechistas por los que la Fiscalía ha pedido al juez que emita una orden de busca y captura internacional contra Puigdemont. El precio independentista para abstenerse ya que no votarán a favor de un gobierno de izquierdas (cosa que ellos no son) es demasiado alto si insisten en una amnistía total y en la autoseterminación de Cataluña. Por su parte, Esquerra les pide que no bloqueen la gobernabilidad para frenar a la derecha. La exconsejera Clara Ponsatí, procesada por desobediencia, fue detenida y después puesta en libertad al regresar a España.

Pocas horas después del resultado electoral, el Partido Popular insiste en auparse al gobierno pese a que la suma con Vox no le da la mayoría necesaria. Don Alberto Núñez Feijóo mandó mensajes al líder socialista para entablar un diálogo que evite el bloqueo y repetición de elecciones. Cuca Gamarra, secretaria general del PP, advierte de que la legislatura se enfrentaría a un bloqueo diario que haría imposible la gobernabilidad si no acceden a los deseos y mandatos del PP. En el partido de Abascal acusan al PP de haber abandonado la alternativa al gobierno de Sánchez con su llamada al voto útil.

Pedro Sánchez ha presidido la primera reunión del Consejo de Ministros en funciones tras las elecciones. El BOE publica el cese de Sánchez y todo su gobierno. Hasta que haya nuevo presidente, todos continuarán en sus cargos aunque sus funciones están lógicamente limitadas.

El exvicepresidente podemista Pablo Iglesias ha manifestado que mucha gente no entendió la “crueldad” del “veto unilateral” y “enormemente injusto” a la titular de Igualdad en funciones, Irene Montero. También ha manifestado que toca hacer “autocrítica” ante el resultado de Sumar y que no puede imponerse que las cúpulas de los partidos elijan “a dedo” a los candidatos a los comicios. Ha reclamado que si hay una hipotética repetición electoral se celebren primarias para designar la candidatura a la Presidencia y la confección de las listas. En declaraciones en TV3, Iglesias ha señalado que Montero, que es su esposa, es un “enorme” activo político que se atrevió a avanzar en derechos feministas pese a ser atacada por la “violencia mediática”, por lo que el haber sufrido un veto excluyente no fue entendido ni aceptado por muchos votantes. En cualquier caso, habrá que ver la disciplina futura de SUMAR que no tiene reglas definidas de actuación y puede disgregarse.

Más allá del intento traicionero de los Felipe González y otros impertinentes a la búsqueda de díscolos entre los barones y jefotes del PSOE, Feijóo no encontrará en estos momentos quienes puedan ayudarle a colgar en su alargada nariz a lo Pinocho las ropas de jefe opositor y ya que intentará una investidura sin otros apoyos que los de su partido habrá que esperar. El gallego no imitará a Mariano Rajoy, que declinó en 2016 el encargo del rey Felipe VI dando paso a Pedro Sánchez. Esa improbable investidura de Feijóo podrá convertirse en una exposición al desnudo y verle obligado a desvestirse sin que se le pueda acusar de exhibicionismo por ello.

Así y todo en la cúpula popular están decididos a asumir la encomienda, que saben imposible y ya manejan el escenario de repetición electoral como la única fórmula posible para la supervivencia de Feijóo. Esto sería, como pronto, en la segunda quincena de agosto, ya que el Congreso se constituye el día 17.

Un santo gallego decapitado y otro no tan santo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que “sería un inmenso error que en España gobernasen los independentistas” ya que, además de haber perdido apoyo social, “vienen tiempos en los que se necesita estabilidad, mucho europeísmo y centralidad”. Asimismo, ha considerado “precipitado” decir que él no cuenta con apoyos por las declaraciones de “algún grupo” en referencia al PNV. Pensaba que UPN y Coalición Canaria estaban en la mejor disposición, fue lo que dijo desde Santiago donde estaba invitado con motivo del Día del Apostol Santiago. “Las semanas próximas hablaré con PSOE y Vox y vamos a seguir trabajando”. Buenos propósitos de entonces sin posible enmienda, fallida de antemano.

Desde el siglo IX, los reyes de la Reconquista reconocían a Santiago Apóstol como su patrón. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVII cuando el Papa Urbano VIII declaró a Santiago Patrón de España. De este modo, Santiago el Mayor fue reconocido oficialmente como único patrón de España (que desde 1627 compartía con Santa Teresa de Jesús). En1630 se le nombró.

La Junta Directiva del PP después de analizar los resultados empujó al perdedor-ganador Feijóo a hacerse con la presidencia de España. Despues de la fiesta religiosa regresó de Galicia y no es de temer que sufra la misma suerte que su patrón 'Santiago el mayor', ya que algunos le atribuyen como al santo haber obrado milagros (aquí electorales). Como Feijóo, Santiago 'el mayor' viajó al “fin de la tierra”, que era Galicia en la Antigua Hispania. Durante su trayecto, se dice que obró milagros por el territorio. Tras su estancia en la Península ibérica, Santiago puso rumbo a Palestina, a la Ciudad Santa. Allí, fue decapitado en el año 44, 11 años después de la crucifixión de Jesús por Herodes Agripa II, quien quería acabar con la expansión del cristianismo. A partir de este suceso, los nuevos fieles trajeron el cuerpo del apóstol a España, a las costas de Galicia.

Dado que los vascos del PNV le han dado un portazo en las narices pinochescas, se comprende la alegría de la Directiva del PSOE. Y en Canarias también los de Coalición Canaria se han desligado de esa aventura. Pero dado que la actual situación en Palestina es de conflicto armado no es probable que Feijóo visite Palestina y, en caso de arriesgar tal visita, como allí ya no reina ningún Herodes Agripa, no correría peligro de perder la cabeza. Sin embargo, pese al apoyo cerrado de la aplaudida Ayuso que todavía no ve oportuno sustituirle y dice que Feijóo tiene el mandato de las urnas, los Judas que andan por las alturas del PP ya han empezado sus críticas y quien sabe cuanto tiempo tardarán en exigir que caiga la ya afilada guillotina y que sea decapitado. Hoy la cuchilla permanece en el aire y la sangre no ha manchado las baldosas del cuartel general del PP y sin embargo, en estos tiempos calurosos, hay espadas levantadas de los que no creen que Feijóo sea un santo ni tampoco productor de milagros electorales.

Del resultado electoral del 23-J se dice desde prensa derechista que tiene múltiples caras por ser el Parlamento español bicameral, alentando desde ya al futuro Senado a enfrentar al Congreso de Diputados, ya que el PP será fuerza senatorial poderosa a partir del 17 de agosto. En su mano delicada o en su pezuña rencorosa estará torpedear la legislación del Gobierno, forzar comparecencias o erosionar al gobierno social. Partidos como Vox y Sumar, tercera y cuarta fuerza en Parlamento, no tienen representación exclusiva en el Senado, mientras Bildu y ERC, que concurrieron juntos, tienen grupo propio con siete escaños, a pesar del declive de los republicanos. Tendrán posibilidad de empujar a la izquierda del PSOE en plan colaborador o enemistoso.

Las cosas no están claras. Ni en la derecha ni en la izquierda. Y es legítimo preguntarse: ¿Y AHORA QUÉ? ¿QUÉ MAYORÍA GANÓ? ¿SERAN POR ESO MEJORES LOS QUE OCUPEN EL GOBIERNO?