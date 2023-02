De las inquietudes

Los autobuses de los ochentas, o los autocares, o las guaguas -as you like it- que llevaban de punta a punta de la península barataria, de noche, hacían parada y fonda a mitad de camino. Poco antes de una, la señora gritó: “¿Ya estamos en Valencia?”. Viajábamos de Madrid a Barcelona, con lo cual la pobre tuvo que recomponer su ruta. La ministra Irene Montero le preguntó algo parecido a Isabel Preysler cuando comieron juntas. Esta le respondió que Froilancito nunca lo hubiera permitido. Así resultó que Varguitas reconquistó La Coupule y todos se relamieron en la calle Caponata, de Barcelona. En el mientrastanto, un economista casi nonagenario repercutía de forma catódica y digital en la televisión pública glolocal para manifestar desconcierto y vender, una vez más, su descorazonador libro, y todo lo mismo desde 1960. Mas no sería el único asombro si el marxismo-leninismo no hubiera buscado refugio en las informaciones de vida social.

Todo muy prometedor. Bachelard decía que pobre de aquel que no se levante cada mañana con emociones fuertes. Un periodista colombiano, buen amigo, lo leyó al pie de la letra y fundó una revista, Positiva: transcurrió dos meses y ya fue mucho, en medio del caos y la sangre de Medellín en 1990. Tres años después me regaló varios ejemplares. En esa época todavía vendían cromos de todas las colecciones: ¿Qué habrá sido de ellos? Había auténticos profesionales del intercambio que se apostaban a la puerta de los colegios. Tierno Galván, en sus memorias, dejó escrito que Felipe y Guerra le recordaban a esos chicos. Ayer esperaba inquieto Edmundo Dantés, con un coche recién estrenado, tirado por cuatro caballos, tordos e ingleses. “¿Subes?”. No llegamos a Santiago porque la posta de “Casa Ramallo” en Rois, nos entretuvo con cigalas y un sargo pleistocénico. A veces, todos los pescados se convierten en prehistóricos.