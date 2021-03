Libertad o Intolerancia

En los últimos días hemos escuchado la utilización de la palabra “libertad” utilizada como un arma política. También el concepto “comunismo”. Se habla sobre “Libertad o Comunismo”. Me parece muy curiosa toda esta parafernalia publicitaria para desviar el debate de lo realmente importante en nuestra sociedad.

Pero, vayamos por partes, con respecto a este último concepto. Comunismo. No hay una sola experiencia o verdad “comunista” en el mundo. Los mismos partidarios de ese concepto lucharon por la democracia en países como Italia, Francia o España y en cambio mantuvieron regímenes totalitarios en otros países, como Polonia o Rumanía. Los partidos comunistas de Europa Occidental condenaron la “dictadura del proletariado” en los años 70 y criticaron la política expansiva de la URSS en Europa bastante antes. En la URSS el propio partido comunista asesinó a miles de comunistas rusos que se oponían a las prácticas totalitarias de Stalin. En China, la dirección del Partido Comunista Chino reprimió a miles de estudiantes en plaza de Tiananmén en 1989 que cantaban la internacional comunista (les invito a que lo vean en Youtube) entre otras cosas, contra la deriva “capitalista” de Pekín. En la India, en los últimos 40 años, varios partidos comunistas antagónicos han sido los partidos más votados que siempre han gobernado en coalición con partidos de derechas para no gobernar con los “otros comunistas”. Poca gente recuerda que el tan aclamado luchador por la libertad y contra la intolerancia, Nelson Mandela, era miembro del Partido Comunista, al igual que el autoritario creador de la “monarquía hereditaria” de Corea del Norte, Kim Il-sung. Paradojas de la historia, pero muestra de la complejidad de analizar un concepto así en la historia del mundo. En España no se puede entender la transición a la democracia y los acuerdos constitucionales sin el PCE. Por todo ello hablar hoy en día de un concepto como ese sólo se puede entender desde la propaganda. De hecho, lo único que básicamente esta en los programas de esos partidos de extrema izquierda en varios países europeos son políticas de hecho socialdemócratas.

Es hoy en día, cuando los partidos socialdemócratas en Europa están electoralmente en crisis, cuando precisamente sus ideas en el resto de partidos de izquierdas están más en auge. La única política posible para esos partidos es unas suerte de prácticas socialdemócratas y keynesianas. Algunas de estas opciones, como Podemos, hacen discursos radicales de cara a la galería, pero realmente saben que lo único que pueden realizar son políticas socialdemócratas y además creo que en su inmensa mayoría son conscientes que la libertad y el pluralismo democrático, por mucho que se critique, es la única vía posible.

Por otro lado con respecto a la libertad, es un concepto que se utiliza mucho en nuestro entorno para hablar de la supuestas prácticas “autoritarias” desde el “papa Estado”, pero se olvida de un tipo de libertad más importante, que no es precisamente la derecha, en nuestro país la que puede dar lecciones acerca de ella. La primera libertad que valoramos los individuos no es la económica y de propiedad, que por otro lado nunca ha estado en peligro en nuestro estado, sino la libertad para amar, creer y vivir. ¿Quién en este país ha estado en contra de la libertad para amar a quien se quiera y cuando se quiera?. ¿Qué partido fue el que se opuso a la Ley del Divorcio o a la libertad para casarse con alguien del mismo sexo?. ¿Qué partido ha defendido que nuestro estado sea dependiente sobre todo de una confesión religiosa y no sea laico?. ¿Qué partidos han intentado recientemente coartar la libertad propia de cada uno para elegir cómo morir en paz?. ¿Qué ideología ha interpretado de forma reduccionista la libertad de los territorios para poder autogobernarse o hablar su propia lengua?. Y a esto se podría añadir una larga lista de libertades que a la derecha le ha costado asumir a lo largo de los últimos 40 años.

La polémica en todo caso, no es “Libertad o Comunismo”. El verdadero debate que está en juego hoy en día es sobre “Libertad o Intolerancia”. Personalmente, siempre apostaré por la libertad. Por las opciones que apostamos porque tanto el individuo como las comunidades tengamos el mayor nivel de libertad, pero esa libertad no debe estar reñida con el bien común, y eso hoy en día es tener la posibilidad de hacer políticas desde el estado que mitiguen las desigualdades y que ayuden a que haya un planeta donde habitar en el futuro. Siempre rechazaré las opciones que están por prohibir, ilegalizar y criminalizar las ideas del otro. Siempre rechazaré las opciones que sean intolerantes y que generen odio contra el otro, sean de una procedencia u otra. Mi única intolerancia es con el intolerante y autoritario. Libertad y tolerancia para este 2021.