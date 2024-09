Euskadi, dos décadas siendo refugio para personas migrantes: cifras, fake news y delitos de odio

En 2004, el número de las personas extranjeras empadronadas en los distintos municipios y ciudades de Euskadi ascendía a 67.529 y representaba el 3,2% del conjunto de la población. Veinte años después, en 2023, la población de origen extranjero censada en el territorio vasco se ha multiplicado por cuatro, asciende a 274.142 personas que representan el 12,4% del total de población, según los datos del Observatorio Vasco de Inmigración (Ikuspegi). A pesar que hace veinte años la sociedad vasca era ya de por sí diversa debido a procesos migratorios anteriores, a partir de esa fecha, en la que se crea el observatorio y comienzan este tipo de investigaciones, esa diversidad se va haciendo cada vez más latente.

“Tanto el fenómeno de la inmigración extranjera como la diversidad que ella ha generado, se han convertido características estructurales de la sociedad vasca. Esto significa, que hoy en día no es posible analizar y comprender las realidades y problemáticas de esta sociedad sin tener en consideración su diversidad. El origen, la situación administrativa, el tiempo de estancia, el idioma, la religión, la cultural, la discriminación etc. son aspectos que nos permiten comprender con mayor precisión nuestra realidad social. Hace veinte años esto no era así”, sostiene el libro 'Dos décadas de reflexión sobre migración y asilo en Euskadi', un estudio que aporta reflexiones acerca del fenómeno migratorio, a través de veinte visiones de profesionales con diferentes enfoques.

Otro de los cambios sobre el fenómeno de la inmigración en Euskadi en estas últimas dos décadas es el cambio en la estructura de edades. “Si bien mantiene grandes diferencias con la estructura de edades de una población autóctona en proceso de envejecimiento, en la actualidad en la Comunidad autónoma vasca residen personas extranjeras de diferentes generaciones. Hace veinte años la gran mayoría eran jóvenes-adultos en edad de trabajar, en la actualidad, este grupo de edades es el principal, pero la presencia de personas adultas-mayores de origen extranjero comienza a ser relevante y en población infantil y joven de origen y ascendencia extranjera aún más”, recoge el estudio.

El principal perfil de personas de origen extranjero en Euskadi, según Ikuspegi, es el de una mujer de origen latinoamericano, un perfil que en los últimos años se ha consolidado. “Su nicho de empleo se encuentra en el servicio doméstico, los cuidados y los servicios en general. Un nicho, que, si bien genera empleabilidad para estas mujeres, lo hace en condiciones de precariedad y vulnerabilidad social. Por otra parte, en estos veinte años también se observa que orígenes muy masculinizados han aumentado su tasa feminización, afianzando así la idea de la mujer como protagonista de la migración”, indica.

Los delitos de odio, en cifras

El libro incluye los datos sobre delitos de odio ocurridos en España en los últimos años. De conformidad con el último informe publicado al respecto, en España, durante el año 2022 se registraron 1.869 incidentes de odio, de los cuales 73 se corresponden con infracciones administrativas. “De los 1.796 incidentes potencialmente delictivos de odio, en función del colectivo protegido, obtenemos la siguiente distribución: racismo/xenofobia (42,04%), orientación sexual e identidad de género (25,56%), ideología (13,64%), sexo/género (10,52%), creencias o prácticas religiosas (2,62%), discapacidad (1,28%), antigitanismo (1,22%), aporofobia (0,95%), discriminación generacional (0,83%), antisemitismo (0,72%) y enfermedad (0,61%)”.

En cuanto a Euskadi, durante el año 2022 se registraron 438 incidentes de odio potencialmente delictivos, de los cuales tres se corresponden con infracciones administrativas. “Si tenemos en cuenta que en el año 2016 se registraron 124 incidentes delictivos, en 2017 se registraron 129, en 2018 se identificaron 130, en 2019 se registraron 105, en 2020 se registraron 241, y en 2021 se identificaron 279, se detecta un importante aumento en lo que a los incidentes se refiere en las 3 últimas anualidades, pero más pronunciado aún en la última”, sostiene el informe.

Contra las fake news, estrategia antirrumores

Con el objetivo de frenar el avance las fake news relacionadas con la población migrante, el informe detalla la historia de la Red Vasca Antirrumores creada en 2015 y que adquirió su personalidad jurídica en 2019. Se trata de una asociación que informa y trabaja en los barrios de las tres ciudades vascas en fortalecer espacios colaborativos que generen sinergias en la prevención de la xenofobia y el racismo. “Zurrumurruen Aurkako Sarea (ZAS!) ha trabajado en todo este tiempo a través de múltiples actividades que se han desplegado en tres dimensiones: discursiva, formativa y divulgativa. Así, se han elaborado múltiples materiales que se han puesto a disposición del público a través de la web (www.zas.eus), conversatorios y diálogos en pueblos y ciudades de los tres territorios, jornadas, colaboraciones con diferentes agentes e instituciones, celebración de los ZASeguna, elaboración de boletines trimestrales, podcast, videos, infografías”, Señala el documento.

Todo ello para “desarrollar una estrategia de sensibilización social para prevenir la xenofobia y la discriminación, mejorar la convivencia y aprovechar el potencial de la diversidad sociocultural al provocar un cambio en las percepciones, actitudes y comportamientos entre la población en general y los grupos destinatarios específicos, promover y difundir los valores y principios propios del interculturalismo y el antirracismo y promover el pensamiento crítico y sensibilizar sobre los efectos negativos de los estereotipos, prejuicios y falsos rumores mediante la implementación de acciones innovadoras y participativas para reducirlos y desafiar las narrativas negativas en torno a la diversidad (”étnica“, cultural y/o religiosa), la inmigración, y el refugio”.