Empieza la temporada de la lamprea con unos precios abusivos. Ya hay quejas. No sé qué dirán en Castroforte de Baralla. También se anuncian nubarrones con los fastos, las fiestas y exposiciones del cincuentenario de la muerte del pintor Pablo Picasso. “No sé cómo te atreves a escribir sobre él, fue un machista, un misógino y un presunto maltratador.” Todo esto me lo dice sin pausa una alta funcionaria del ayuntamiento de Barcelona, donde van a tener lugar muchas de las actividades conmemorativas. La consabida polémica entre la vida y la obra, sus miserias y sus contradicciones. Ocurre con muchos artistas y escritores, hombres y mujeres. Pasa con sus ideologías, sus actividades políticas, sus declaraciones, sus relaciones humanas y sus desastres cotidianos. La celebración sobre Picasso, organizada conjuntamente por España y Francia, no parece rehuir la polémica: se va a debatir sobre ello. No así sobre el precio de la lamprea esta temporada. Hay personas fanáticas de este animal horrible, fanáticas hasta la indigestión. Las he visto ejercer en todo tipo de restaurantes.

Picasso me cautivó de niño; nadie podía ocultar que se formó en Coruña como pintor y dibujante, mientras su padre ejercía de profesor de la escuela de Artes y Oficios. Allí expuso por primera vez, en la calle Real, una placa lo recuerda, creo. Nadie podía ocultarlo pero nadie presumía de ello, ni se presume mucho ahora. Desconozco las razones. Coruña no tiene Museo Picasso, como Málaga, Barcelona o París. Y al paso que va, no lo tendrá. Habrá una exposición en disputa entre las distintas administraciones. “Si el precio de la lamprea se mantiene tan alto, habrá mucha polémica con Picasso en su año conmemorativo” me indica el cronista informal de Castroforte. Hay cincuenta exposiciones preparadas sobre el pintor que podrán visitarse en Málaga, París, Barcelona y Nueva York, y en Coruña, entre otros lugares. “Tu sabrás” me dice y me mira una reproducción de “Mujer del pelo amarillo” (1931) desde la pared del dormitorio.