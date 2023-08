El Rey, Karl Popper y Feijóo: ¿con la Constitución o la costumbre?

El minuto 29 del campeonato mundial de fútbol femenino marcó el triunfo de nuestras campeonas españolas y puso a España en la cúspide del momento.

La sevillana Olga Carmona con un zurdazo alcanzó la gloria para sí y para España. Esos momentos de triunfo fueron para ella personalmente de alegría y dolor, pues al final del partido se enteró que su padre había muerto. Y yo, como miles de españoles, sentimos aquellos momentos con un sentimiento raro una mezcla de pena y alegría, que en tantas ocasiones se nos repite en el juego de la Vida.

Algo similar ocurrió cuando la Casa Real dio a conocer el comunicado con la decisión del rey sobre la próxima investidura dando preferencia al PP y a Feijóo. Sólo que en esta ocasión la complejidad política despierta muy encontrados sentimientos y reacciones. Algunos indignados anónimos han colocado una bolsa de plástico sobre la cabeza de la estatua del emérito rey Juan Carlos en el monumento del escultor Tony Gallardo a la Constitución de Maspalomas, recordando que Gallardo estuvo más de cuatro años en las cárceles de la dictadura de Franco. Otros, desde los medios desinformativos públicos de control derechista han aplaudido y celebrado la decisión del Rey. Si para gustos se hicieron colores, también lo son para disgustos, como indican las antagónicas actitudes referidas.

Sobre Popper, la verdad transitoria y la costumbre

Los próximos días 26 y 27 de Octubre será la oportunidad, según ha comunicado la Presidenta de la Mesa del Congreso, del candidato Feijóo de presentarse a la investidura. Ciertamente al negarse ERC, Junts, Bildu y BNG el rey ha podido alegar que no tiene información directa del propósito de voto de tales formaciones, aunque es público y notorio de que no votarán por el PP y menos si está ligado a Vox. Si Feijóo no consigue ser elegido y no ha podido organizar un Tamayaso con algún diputado traidor a su partido y sus votantes, entonces será en enero del próximo año 2024 la próxima votación a investidura.

El comunicado de la Casa Real dice en su parte tercera que el Partido Popular ha sido el grupo político que ha obtenido mayor número de escaños en las pasadas elecciones del 23 de julio. Hasta aquí es correcto, pero luego comenta algo que no tiene que ver con el texto constitucional, sino con una interpretación política subjetiva, cuando afirma que: “En ese sentido, conviene señalar que, salvo en la Legislatura XI, en todas las elecciones generales celebradas desde la entrada en vigor de la Constitución, el candidato del grupo político que ha obtenido el mayor número de escaños ha sido el primero en ser propuesto por Su Majestad el Rey como candidato a la Presidencia del Gobierno. Esta práctica se ha ido convirtiendo con el paso de los años en una costumbre.”

¿Cómo? ¿Costumbre de quiénes? La costumbre no está en la Constitución, ni aunque fuera costumbre tendría carácter vinculante.

Dice la Casa Real: “En el procedimiento de consultas llevado a cabo por Su Majestad el Rey no se ha constatado, a día de hoy, la existencia de una mayoría suficiente para la investidura que, en su caso, hiciera decaer esta costumbre.”

Pablo Echenique de Podemos ha sido muy crítico: “Los rapsodas de la transición te habían contado que el rey no votgaba pero era una mentirijilla piados (otra más). No solamente vota. Vota el primero- qantes que los diputados -, vota lo que le da la real gana y vota al P. Lo típico uno esperaría en una democracia ejemplar.” Como veníamos advirtiendo y es tradición familiar, al final el Borbón ha borboneado… y el borboneo siempre cae en la misma dirección, claro, hacia la derecha.“

Como se ve por la reacción de un dirigente podemita: la designación de Feijóo no parece calmar los ánimos ni contribuir a la unión de dos mitades electorales enfrentadas.

¿Dinastías celestes o por la gracia de un Dios?

Ya en China el año 221 antes de Cristo, la dinastía Xin decía que el Emperador descendía directamente del Cielo, es decir, de los dioses. Todo lo que está debajo del Cielo, o sea la Tierra, está bajo el emperador divino. Así la dinastía no tenía un fundamento biológico o genérico, sino divino. No se podía discutir, la Monarquía la había puesto dios o los dioses del Cielo.

Hoy nadie cree en la infabilidad de los políticos, y sólo la religión católica admite la infabilidad del Papa en cuestiones de Fe.

En la España de Franco se le tenía como Caudillo, por la Gracia de Dios“, esta era una verdad mítica o mentira que teníamos que tragarnos los españoles y que estaba grabada en el duro, la moneda de 5 pesetas que nuestros jovenes semidesconocen. Y por esa Gracia nada graciosa proclamó a Juan Carlos como Sucesor suyo, reestableciendo la dinastía borbónica en España.

Creer en la infabilidad no es nada científico, ni tampoco politico. Por lo cual es lógico creer que todos podemos equivocarnos, seamos gobernantes o gobernados, ciudadanos o monarcas.

Popper frente a las verdades eternas

Karl Popper (1902-1994) nacido en Austria y nacionalizado británico es un filósofo de la ciencia y de la política de gran importancia en el Occidente enfrentado a la Unión Soviética y nada sospechoso, llegando a ser el autor preferido del canciller alemán Helmut Schmidt.

En su Lógica de la investigación científica“ explica que ”las ciencias empíricas son sistemas de teorías; y la lógica del conocimiento científico, por lo tanto puede describirse como teoría de teorías. Las teorías son redes que lanzamos para pescar lo que llamamos el mundo: para racionalizarlo, explicarlo y dominarlo. Y procuramos que la red sea cada vez más fina.“

Huido del nazismo y contrario al totalitarismo, Popper reitera un esquema muy simple de desarrollo del conocimiento científico que es:

P1 -> TT -> EE -> P2

Para solucionar un Problema P1 se proponen tentativas teórícas TT trás una fase de Eliminación de Errores EE que alcanza un nuevo nivel con el Problema P2.

Esto en el terreno de conocimiento científico, pero evidentemente crítico con toda proposición política sea de derechas o izquierdas que prometa la solución total, como parece hacer Feijóo pese a su improbable mayoría. Y en nuestro hispánico caso, el Rey se ha dejado convencer por el PP, pero hubiera sido necesario ver la problemática no sólo como algo parlamentario, sino desde la perspectiva de solución del problema que confronta internamente España y niega la realidad plural, cultural y multilingüistica. Si la Corona ha elegido la red del PP para pescar la compleja realidad politico-económica se corre el peligro de alargar la problemática y prestarse a nuevos enfrentamientos en los que reina la agresividad de unos acusando de criminales, terroristas y separatistas a los de la izquierda relativamente moderada.como la que fue el gobierno social-comunista que presidió Sánchez.

La realidad española no es bipartidista ni la solucionan solamente dos partidos, ni menos aún debemos creer que lo mejor de lo mejor, la infalible solución pueda salir de una divina Santísima Trinidad formada por Sánchez, Feijóo y la Corona.

Bertrand Russell dijo hace tiempo: “Mientras la ciencia como persecución del Poder triunfa cada vez más, a la ciencia como persecución de la verdad la están matando… Y una labor de la Filosofía era, según Russell, ”demostrarnos que hay cosas que nos creemos que sabíamos y de las que no sabemos nada.“