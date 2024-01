A/A SS RR. MM. de Oriente

Esperando que esta carta los encuentre rodeados de la magia y la alegría que caracterizan esta temporada tan especial, como todos los años en esta época mágica del año, me dirijo a ustedes con la esperanza de que mi carta llegue a sus majestuosas manos. Sé que tradicionalmente se solicitan regalos materiales, pero en este momento crucial, me atrevo a pedirles algo más intangible pero igualmente valioso como podría ser un cambio positivo en la economía de nuestro entorno. No podemos evitar notar que la situación actual, ya sea por haber sobrellevado la crisis financiera de 2008 o la generada por la COVID-19 en el año 2022, ha sido motivo de preocupación para muchas personas porque toda contracción económica genera polarización y, por lo tanto, alimenta las desigualdades, aportando falta de oportunidades e inestabilidad, lo que ha generado descontento y desconfianza. Por eso, les pido, queridos Reyes Magos de Oriente que intercedan para que se produzcan cambios significativos que nos beneficien o, al menos, que no nos perjudiquen.

Por ello, de todo corazón, desearía que se pudieran impulsar medidas que fomenten la equidad y la inclusión porque es desgarrador ver cómo algunas personas luchan día a día para llegar a fin de mes, mientras otras acumulan de manera desproporcionada. Solicito con humildad que, a través de su magia, inspiren la implementación de políticas que mejoren la redistribución de la renta, garantizando un reparto más justo de los recursos y oportunidades, asumiendo que hay quien se merece lo que se gana mientras que hay otra parte que prefiere que la sostengan. Como puerta trasera eficaz, me gustaría pedirles que influyan en la creación de empleo digno. En muchos lugares, la falta de trabajo afecta a familias enteras, generando angustia y desesperanza. Sería maravilloso que, con su toque mágico, pudieran motivar la inversión en proyectos que generen empleo de forma sostenible. Entiendo que la burocracia también les afecta y para evitarla hace falta algo más que un milagro, pero supongo que saben cómo hacerlo porque para algo son magos.

Aunque no está afectada de forma directa, la política influye significativamente sobre la economía. Por esa razón, en este campo, mi deseo más profundo es que se promueva la transparencia y la honestidad. La corrupción y la falta de ética en la política son males que nos afectan porque minan la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Si pudieran inspirar y transmitir integridad, estaríamos dando un paso significativo hacia sociedades más justas, inclusivas y equitativas. Más allá de lo que hasta ahora he solicitado, sí me gustaría que se invirtiera más en formación y educación para que seamos una sociedad culta que no se deja engañar por la venta de crecepelos mágicos. De esa forma seremos capaces de adaptarnos a los continuos cambios que la incertidumbre nos obliga.

Queridos Reyes Magos, siendo el único día del año en el que dejo de ser republicano y, entiendo que mi pedido es ambicioso y que quizás no pueda resolverse de la noche a la mañana, confío en la magia e ilusión que representan junto a la capacidad que tienen para inspirar aspectos positivos en aquellos que tienen la responsabilidad de liderar el cambio. En este tiempo de reflexión y esperanza, les agradezco de antemano por considerar mi solicitud por vuestra incansable labor en hacer del mundo un lugar mejor. Que la luz de la estrella que los guía ilumine el camino hacia un futuro mejor.