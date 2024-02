Tiempo de fantochadas

Nunca hay suficientes adefesios para llenar los tabloides. Y parece que sobran. Los vientos carnavales en Galicia/Galiza, han resultado portadores de valores efímeros, es decir, buen tiempo y calenturas. ¿Por qué será que no entiendes estas fiestas? Se supone que son las más paganas del año: quizás por eso, les falta lo sagrado, o lo sagrado huye de ellas. Cuando se conozca la verdad, o parte de ella, de las relaciones insípidas entre el partido conservador de este país y los independentistas de su propia independencia en Cataluña, se despejará la pelota fuera del campo y volverá a empezar el partido. Pero ya será tarde. La rueda de la fortuna habrá escanciado escaños con la alegría suficiente para no contentar a casi nadie. Así hasta la próxima.

En Granada se volverán a entregar los goyas correspondientes a 2025 con la división de opiniones habitual y el afán de enarbolar las banderías culturales como si fueran exclusivas. No se dan cuenta de que la cultura es como “el pensamiento que no puede tomar asiento porque el pensamiento es estar siempre de paso (Aute).”

La cultura de lo público solo necesita dinero, no es preciso empeñarse en cábalas, seminarios, conferencias y debates inútiles. Sin dinero no hay rock&roll. El resto es farsa. Después, el veredicto de las personas, las que leen, van a los cines, escuchan música y llenan los teatros. Y más. Viven en el verso de la belleza como si no hubiera otra cosa. El resto sigue siendo farsa.

La farsa de la justicia, por qué no: al director de este periódico lo quieren meter en la cárcel veintitrés años por hacer bien su trabajo. En un alambique equilibrista de lo más esperpéntico, un juez delincuente lo ha denunciado desde la cárcel. Estamos juntos, querido Carlos. Otrosí, dos guardias civiles caen asesinados en Barbate y parece que los haya matado el gobierno. Pobres familias convertidas en víctimas malévolamente manipuladas en su sufrimiento por los que carecen de escrúpulos.

Sin embargo, la Weaber cumplió las expectativas y destapó las esencias de esos grandes profesionales, actores y actrices de doblaje, de los que nadie se acuerda y de los que en este país tenemos a los más grandes, como María Luisa Solá, cuarenta años con Sigourney. También hubo un gran momento el jueves 8 de febrero, en la sala de la fundación Cajas de Ahorro en Madrid. Carlos Sánchez, periodista avezado en las economías, presentó su libro “Capitalismo de amiguetes” (HarpeCollins), no se lo pierdan. Lo recomendaron mucho y bien Unai Sordo, de CC.OO., Antonio Garamendi (CEOE) y Angels Barceló (SER), maestros de ceremonias de la presentación. Un rato muy agradable.

Y el siglo de la radio que siempre está ahí. Como tantas otras cosas buenas, nació en Barcelona y muchas veces se han firmado actas de defunción de un medio con una capacidad rabiosa de adaptación y modernización porque nunca pierde sus esencias de entretenimiento, información y cierta pedagogía, y las voces que penetran en las casa y en los cerebros para hacernos compañía. Hasta las gentes más jóvenes disfrutan hoy de la radio sin saberse radioyentes, otra de sus magias. Estupendo. Como anticipo en la revuelta, el año Cortázar, ciento diez de su nacimiento y sigue con su aspecto jovial de siempre: como sus cuentos, bellamente reeditados. Corriendo que se agotan.