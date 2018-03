Censura y manipulación en la televisión pública

El Consejo de Informativos de Televisión Española (TVE) se ha plantado y con la aportación de más de cuatrocientos casos de censura o manipulación informativa ha solicitado al Parlamento Europeo (PE) adopte medidas consecuentes. La denuncia del Consejo ha sido admitida a trámite por la Comisión de Peticiones del PE que ahora resolverá. Sus componentes, a la espera de esa resolución, han expresado su satisfacción, sobre todo porque dicha Comisión ha encargado, además, sendos informes sobre la cuestión a la Comisión Europea (CE) y a la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo. Pero, en todo caso, el asunto no ha hecho más que empezar.

El Consejo plantea que la Eurocámara valore sus denuncias, de modo que obligue al Gobierno de España a que haga cumplir los principios básicos de objetividad, pluralidad e imparcialidad a los que está obligado un medio público, tanto por la legislación española como por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE) y la directiva europea 2010/13.

No son nuevas tales denuncias del Consejo de Informativos que está facultado para llevar a cabo tareas de control interno y con ellas garantizar la independencia editorial y la de los profesionales de los servicios informativos. En ese sentido, cree que, desde hace unos años, se incumplen gravemente disposiciones de la Ley 17/2006 de la radio y televisión de titularidad estatal y la propia legislación europea. Así se priva, según su denuncia, a millones de ciudadanos de un derecho básico y fundamental como es el acceso a la información a través de medios de titularidad pública.

En su solicitud, el Consejo concreta hasta cuatrocientos cuarenta casos de malas prácticas y vulneraciones deontológicas. Cita casos concretos de censura como los audios de conversaciones del anterior ministro del Interior o las informaciones sobre la exhumación del cadáver y posterior sepelio de Timoteo Mendieta. Hace también alusión al empleo de un argumentario del Partido Popular a la hora de elaborar la información sobre la comparecencia del presidente del Gobierno en una de las sesiones del juicio sobre la trama Gürtel; y a determinados contenidos elaborados por los servicios informativos durante el proceso soberanista en Catalunya.

La admisión a trámite de la petición por parte de la instancia comunitaria se produce pocas fechas después de que la libertad de expresión en nuestro país estuviese en tela de juicio como consecuencia de algunas decisiones controvertidas. Recordemos que el prestigioso diario The New York Times editorializó sobre el particular con una afirmación muy clara: “Sea por ley o por la intimidación, España se ha convertido en un país donde los riesgos para la libertad de expresión han crecido en los últimos años”.

Por otro lado, la solicitud coincide con la incertidumbre generada en torno a la renovación del consejo de administración de RadioTelevisión Española (RTVE), pues los partidos políticos aún no han alcanzado consenso para cumplir con la ley que regula esa materia.

En opinión del Consejo de Informativos, “el hecho de que los representantes políticos de la Unión Europea se preocupen por la situación de TVE demuestra que nuestro trabajo y nuestras denuncias para que se produzca un cambio están plenamente justificados”. Por ello, tras la admisión a trámite, expresa su confianza para pedir más informes y llevar a cabo otras actuaciones.