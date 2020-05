El murciélago chino

La infodemia es el mal nuestro de cada día, incluido para los periodistas, que en cuestiones del coronavirus un día nos dicen que es blanco, el otro que es negro, y el siguiente vaya usted a saber. Mientras el esquizofrénico Donald Trump acusa a China de expandir el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), lo atribuye a unos murciélagos que andaban en un mercado de Wuhan, y que fueron el inicio de la contaminación masiva. Concretamente el Director General de la OMS, Doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dejado con el culo al aire a Trump, desmintiendo una y otra vez sus afirmaciones sobre las sospechas de que China había creado el virus letal en un laboratorio químico.

Por si fuera poco, el diario norteamericano The New York Times publicó un informe en enero pasado afirmando que el murciélago grande chino Rhinolophus ferrumequinum, es el principal culpable de la pandemia, en un artículo escrito por el periodista científico James Gorman. El presidente norteamericano, que dice mentiras cada vez que abre la boca, quiere ganar las elecciones en noviembre con la infodemia, es decir, con la madre de todas las mentiras. Habla pestes de China, pero también de la frontera del sur, de mejicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, y todo lo que se mueve en la trasera del Imperio.

Las acusaciones infundadas de Trump a China tienen su caldo de cultivo en la extrema derecha norteamericana, que domina el Partido Republicano, y las tensiones se van acumulando. La semana pasada una manifestación contra las medidas de confinamiento en Denver (Colorado) de un grupo ultra fueron contestados por los sanitarios vestidos de verde, y una mujer histérica se abalanzó contra un enfermero gritándole: “¡Este es un país libre, vete a China si eres comunista!”.

Para los consejeros más ultras de Trump, atizar la ira contra “la China comunista” es una apuesta segura para mantener movilizadas a las bases republicanas. En su manual electoral de cara a noviembre, la formación ha recomendado a sus políticos de atacar a China, acusarles de encubrir la pandemia y pedir compensaciones por el daño causado. A la guerra comercial entre China y USA, ahora se une la guerra de la infodemia, y las tensiones han ido subiendo de tono, mientras que la propia Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha desmentido también a Donald Trump.

La República Popular China, que no acostumbra a ponerse nerviosa por las bravuconadas esquizofrénicas de Trump, ha emitido un comunicado en el que anuncia que de seguir Estados Unidos con las agresiones comerciales y en aranceles, adoptarán contramedidas que les harán sentir dolor a América. Los periódicos chinos Diario del Pueblo y Global Times, se hacen eco de las amenazas de Trump, y les advierte que no juegue con fuego.

Si la situación mundial se encresta a cuenta de un murciélago que paso por Wuhan y ha originado la pandemia más gran de la historia, en España el Partido Popular y Vox tratan de sacar tajada de la situación con medidas puramente electoralistas, por supuesto apoyando a los empresarios que piden que se acabe el Estado de Alarma, que todo el mundo vuelva al trabajo, a los bares y restaurantes, a los lugares públicos en definitivo, con el riesgo que todo esto conlleva, pero a más muertos menos pensiones a pagar y menos farmacia que gastar. Por si fuera poco también los presidentes de los equipos de fútbol están presionando para volver a la actividad liguera, aunque las concentraciones de jugadores y público pueda ser motivo de un rebrote. La cuestión es poner antes el dinero que la salud del pueblo, y que salga el sol por Antequera.

Me tropiezo con la vecina del quinto, a la cual no veo desde que se decretó el confinamiento. Para fastidiarla un poco le digo sin anestesia que me parece está más gorda. “¡Coño, no voy a estar más gorda, encerrada en casa, a lo único que podía ir es al supermercado, a la farmacia, a la basura y al cajero, y a la nevera, venga viajes a la nevera!”. Se pone a despotricar de todo el mundo, incluido de los políticos, y de un cuñado al cual no puede ver ni en pintura.

Me cuenta que está soñando casi todas las noches con un murciélago, y qué se despierta angustiada, miedosa, y que una vez el bicho tiene la cara de Casado y otra la de Abascal. “Sabe lo que le digo, y no soy sospechosa de elogiar siempre a los del PSOE, pero en este caso me parece que Ángel Víctor Torres está cumpliendo todas mis expectativas, incluso lo veo más guapo, y muy acertado en sus decisiones políticas, lo está haciendo muy bien”. Se marcha al supermercado a seguir comprando frutos secos, algo de embutido y un chocolate con leche, con los cuales me dijo se pasa toda la tarde a golpe de gintonic, y me deja con las ganas de decirle cuatro cosas para ponerla al modo. Otra vez será…….

P.D.: En la muerte de Julio Anguita, un recuerdo emotivo. Un gran político, un hombre honesto, honrado. Sólo vivía de su pensión de maestro, renunció a la que le correspondía como exdiputado que era mucho mayor. Descanse en paz.