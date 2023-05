El barranco grancanario de Azuaje, una Reserva Natural Especial, afectado por un “grave vertido químico”, según ecologistas

Ecologistas miembros de La Vinca - Ecologistas en Acción han denunciado el vertido de productos químicos en el barranco de Las Madres, Guadalupe y Azuaje, en Gran Canaria. Según informan en un comunicado, el pasado martes 2 de mayo una importante empresa del municipio de Firgas sufrió un escape accidental de más de 20.000 litros de sosa cáustica. Se trata de un hidróxido cáustico que se usa a nivel industrial como sustancia básica, es altamente alcalina, corrosiva, absorbe la humedad y el dióxido de carbono del aire, y descompone las proteínas a temperatura ambiente.

Según informan, como consecuencia de este accidente, “se vieron afectados tres trabajadores con distinto grado de afección y se vertieron esos más de 20.000 litros de sosa cáustica al cauce público, interactuando con el agua que de manera habitual circula por dicho cauce, con consecuencias medioambientales que por el momento desconocemos”.

Desde el colectivo ecologista explican que aún no se ha producido ninguna versión oficial por parte de la empresa responsable y/o instituciones públicas hasta el momento.

“Por lo que sabemos, algunos cultivadores de berros y ñames se han dirigido a la empresa para pedirle explicaciones por el vertido y las afecciones a sus plantaciones. En la tarde del viernes 5 de mayo, tres días después del vertido, un grupo de integrantes de La Vinca Ecologistas en Acción nos acercamos a la Reserva Natural Especial de Azuaje a comprobar posibles afecciones, pudiendo comprobar que en la mayoría de charcos del barranco existía una especie de espuma blanquecina y/o marrón, según las zonas, cubriendo dichos charcos que no es lo habitual en este barranco”, explican.

Integrantes del colectivo ascendieron por el barranco pudiendo comprobar que la presencia de espuma era cada vez mayor: “No apreciamos otros efectos sobre flora y fauna, pero desconocemos si esos efectos se habían producido o se podrían desarrollar en las siguientes jornadas, por lo que consideramos que desde las instituciones públicas se debería estar actuando en la zona (tomando y analizando muestras de agua, recogiendo cuerpos de fauna afectada si la hubiese…), informando a la población del entorno del barranco (agricultores/as, ganaderos/as, vecinos/as, senderistas, turistas…) de la situación como medida preventiva”.

La Vinca Ecologistas en Acción, miembros de Ben Magec, denuncian públicamente que no se haya actuado informando y comunicando por parte de la empresa el accidente ocurrido para evitar daños mayores. “Esperamos que la repercusión futura de este vertido quede en nada, pero no por arte de magia, sino porque se investigue y se depuren responsabilidades”, afirman.

De los pocos barrancos en Gran Canaria con cauce permanente y se produce este vertido con productos químicos. Una de las joyas para los amantes de la naturaleza por la gran biodiversidad que alberga. Triste y lamentable lo que ha sucedido en este espacio natural pic.twitter.com/OhMZ8ORvsV — Ben Magec-EeA (@BenMagecEeA) 6 de mayo de 2023

Según informan no se ha colocado “ni un simple cartel en los senderos de acceso desde Firgas o desde Moya avisando a los cientos de usuarios, senderistas y turistas que cada día visitan el espacio natural, a los propietarios de ganados o a los agricultores de la zona. Es como si no hubiese pasado nada, algo que consideramos que es intolerable y que no se corresponde con unos municipios democráticos del siglo XXI”.

En el comunicado muestran su deseo para que esto no vuelva a ocurrir, que la empresa responsable implemente medidas de seguridad complementarias y que las administraciones ejerzan el debido control sobre las mejoras a realizar en dichas instalaciones.

“Por nuestra parte hemos procedido a poner en conocimiento del cuerpo de Agentes de Medio Ambiente los datos que tenemos sobre el vertido, así como enviado fotografías y vídeos de lo observado dentro de la Reserva Natural Especial de Azuaje, esperando su intervención en el lugar”, concluye el colectivo.