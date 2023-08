Expertos en la lucha contra el cambio climático ven como una urgencia para Canarias generar energía en el mar

El Comité de Expertos para el Estudio del Cambio Climático en Canarias considera que una de las políticas de acción climática prioritarias que se deben llevar a cabo en el Archipiélago es el análisis científico del Plan de Ordenación y Espacial Marítimo (POEM). Su presidente, Aridane González, se lo ha transmitido al nuevo presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la primera reunión de la legislatura mantenida entre el comité y el nuevo Gobierno.

“Se trata de una planificación que ha hecho el Gobierno de España en función de los potenciales que tiene las Islas para generar energía en el mar. Es uno de los temas urgentes para nosotros”, explica Aridane González a este periódico. El POEM es un plan aprobado por el Estado a principios de este año, aunque sin el beneplácito pleno de las instituciones del Archipiélago.

“No son todos de obligatorio cumplimiento, tenemos que trasladar al Gobierno canario cuáles de esos polígonos de energía que se han establecido tienen más o menos interacción con diferentes sectores de la economía azul y cuál de ellos hay que seguir explorando”, añade. La eólica marina, cuya instalación ya se está estudiando en las Islas, “es el plan fundamental”.

Otro de los ejes que considera prioritarios es encontrar sectores emergentes que explotar dentro de la economía azul, como por ejemplo la biotecnología marina. “Un lugar como Canarias tiene las condiciones climáticas óptimas para desarrollar ese sector. En cambio, seguimos a la cola”, asegura. González y su equipo tratan de analizar “las barreras legales y en biodiversidad, teniendo en cuenta la singularidad del Archipiélago, para desarrollar la biotecnología como uno de los sectores productivos”.

También, preocupa al comité desarrollar un modelo de economía circular. “Esta es una forma de entender el desarrollo centrado en las personas, el kilómetro cero y la productividad local. Es una cuestión que en las Islas tiene varios ejes singulares, como por ejemplo el artículo 14 del REF habla de ello, pero no se ha desarrollado. Estamos trabajando en ello”, asegura.

La reunión entre el comité científico y Clavijo se trata de una sesión rutinaria celebrada cada cuatro meses. El comité constituido en 2018 y tiene como principal función asesorar al Gobierno de Canarias sobre qué acciones se deben emprender para afrontar la crisis climática. En esta ocasión, González le ha pedido que todas las acciones relacionadas con el clima estén dirigidas por la Presidencia del Gobierno, “porque son acciones trasversales que afectan a todas las áreas”.

El comité lo forman otros seis científicos, expertos en diferentes temáticas: Adelina de la Jara, licenciada en Ciencias del Mar y especialista en biotecnología y participación social; David Jiménez, licenciado y doctor en Ciencias del Mar, especializado en pesca y biodiversidad marina; Federico Inchausti Sintes, licenciado y doctor en Economía, especializado en turismo, líneas de bajo coste, crisis y clima; Michael Sealey, licenciado en Biología especializado en ecología, conservación marina y experto en acción internacional; Sabrina Clemente, doctorada en Biología experta en biodiversidad y refugios climáticos; y Julieta Schallenberg, doctora e ingeniera industrial con 20 años de trabajo en energías renovables y sistemas sostenibles y profesora en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Después del encuentro, González afirmó que es necesario “pisar el acelerador, hacer algo palpable” y dar un salto cualitativo con el objetivo de revertir sus efectos en las islas, en unas declaraciones recogidas por EFE.

La prensa libre, más necesaria que nunca en Canarias

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso Canarias Ahora se ha convertido en un medio muy incómodo que algunos querrían acallar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre en las Islas y no se vende a los caciques ni participa de las redes clientelares. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en Canarias si Canarias Ahora no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué Archipiélago nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en estas Islas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de Canarias Ahora.