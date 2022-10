Gran Canaria cuenta con el mayor complejo de generación de energías renovables de Canarias

Gran Canaria ya cuenta con el mayor complejo de generación de energías renovables de Canarias, con la implantación y puesta en marcha de las instalaciones de Ecoener ubicadas en Aldea Blanca, en San Bartolomé de Tirajana. El complejo, que goza de una potencia instalada de 100 MW tiene una inversión de 125 millones de euros.

Las instalaciones están compuestas por ocho parques eólicos y 12 plantas fotovoltaicas, entre los que destaca el parque de La Florida 3. Dispone de algunos de los generadores más modernos y potentes instalados en Canarias en la actualidad. Este complejo de energías renovables cubrirá el equivalente al consumo anual de electricidad de 54.000 familias y permitirá reducir en 112.000 toneladas cada año las emisiones de CO2 a la atmósfera cada año. Al mismo tiempo, evitará el consumo anual de casi 20.000 toneladas de combustibles fósiles, lo que supone una contribución muy significativa a la descarbonización total de las Islas, que está prevista para el 2040. Cabe destacar por último, que se trata de una iniciativa medioambiental pionera, puesto que en el complejo se han instalado mejoras ambientales innovadoras como los cerca de 2.000 metros de pantallas vegetales compuestas por 1.600 árboles y arbustos autóctonos, con un sistema de riego con agua regenerada procedente de una depuradora cercana.

El presidente del Cabildo Insular, Antonio Morales, junto a la directora general de Energía del Gobierno de Canarias, Rosana Melián, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Henríquez, y el presidente de la empresa, Luis de Valdivia, inauguraron este jueves 27 de octubre, las nuevas instalaciones. Antonio Morales, alabó y agradeció el esfuerzo que ha realizado el grupo empresarial por avanzar en la transición energética e hizo un llamamiento a seguir sensibilizando “porque la sociedad debe ser consciente de la importancia de este momento que vivimos hoy, para poder transformar la realidad energética de nuestra tierra”. Hizo hincapié en que “es imprescindible seguir las pautas que nos marcan las organizaciones científicas y terminar con los combustibles fósiles, además de apostar por las renovables”.

El presidente sostuvo que en esa senda actúa el gobierno de la Isla, en coordinación con las administraciones locales y en plena sintonía con el Gobierno de Canarias: “Hemos sido la primera institución en aprobar una Estrategia para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, estamos elaborando una estrategia para la economía circular, el pacto de las alcaldías por el clima y somos miembros de la misión de la UE para la adaptación al cambio climático, entre otras iniciativas”. “Defendemos un modelo de desarrollo que hemos denominado ecoisla, que se sostiene en una propuesta diversificada de acciones encaminadas a avanzar en un modelo de economía circular y que se sostiene en la soberanía energética y la soberanía hídrica”, subrayó. “Tenemos que estar muy atentos porque no cabe una auténtica transición energética si no es apostando de manera decidida por las energías renovables. Gran Canaria es la Isla con mayor penetración de renovables en su conjunto. Solo nos adelanta la isla de El Hierro. La fotovoltaica se ha multiplicado por 4 en Canarias y por 11 en Gran Canaria, en los últimos dos años, y a ello ha contribuido este esfuerzo inversor de Ecoener, que seguirá contando con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria”, concluyó.

Rosana Melián en su intervención recordó que el Gobierno de Canarias se ha marcado como prioridad la lucha contra el cambio climático y la necesaria ejecución de la transición ecológica, para lo que, en agosto de 2019, se declara la Emergencia Climática. El objetivo es alcanzar la descarbonización en 2040, diez años antes del propósito que se ha marcado el Estado español. “Esto supone un reto importante y un cambio esencial en el actual modelo energético que se basará en la penetración de energías renovables y en la eficiencia energética”, puntualizó Melián.

A este respecto indicó que, actualmente Canarias cuenta con un 22% de penetración de energías renovables en el mix del sistema eléctrico, mientras que el objetivo del Ejecutivo es alcanzar el 62% en 2030 y estamos alejados del valor de la Península, que es de un 44% actualmente. “Por tanto, es necesario impulsar instalaciones de energía eólica y solar-fotovoltaica, para lograr los objetivos que nos hemos señalado para el horizonte temporal de 2030, que se basan en contar con 1.706 MW de energía eólica, 759 MW de fotovoltaica y 524 MW de autoconsumo solar-fotovoltaico. Así, con esas miras, describió la situación actual que se vive en las Islas, en las que hoy están instalados 581 MW de energía eólica, de los que Gran Canaria posee el mayor volumen, al contar con 243 MW de los 565MW que se prevé alcanzar para 2030. De ellos, Ecoener cuenta 72MW, un 30% del total.

En lo que se refiere a la energía fotovoltaica, Gran Canaria ha experimentado el mayor avance de los últimos años en el Archipiélago, al situarse en los 70MW instalados de los 205MW con los que se cuenta en toda Canarias. Ecoener cuenta con un 25,4MW, el 36%. Por último, se refirió al “salto exponencial” que ha experimentado la energía de autoconsumo solar-fotovoltaico en todas las Islas, cuya potencia instalada ha pasado de los 12,45MW en 2019 a los 56 MW de este 2022, incluyendo las instalaciones de autoconsumo no registradas.

La directora general recalcó cómo, si bien el avance en la potencia instalada es importante, también es preciso impulsar el sistema de almacenamiento. “Como el que tenemos aquí previsto de Chira-Soria, que es imprescindible para avanzar en la penetración de renovables”. A medida que vayamos avanzando en la potencia instalada, vamos a necesitar más sistemas de almacenamiento como este, que será una realidad en 2027 y esperemos que pueda ser antes“, afirmó.

A su vez, Samuel Henríquez expresó su convencimiento de que todas las instituciones y agentes sociales y económicos deben arrimar el hombro para conseguir la soberanía energética. Además, destacó la “importante colaboración social de la empresa Ecoener, que ha apostado por dar continuidad a los movimientos sociales, culturales y deportivos de la zona, así como para regenerar los terrenos baldíos de la zona.

Un complejo realizado con compromiso medioambiental y con las personas

El presidente de Ecoener en su intervención, insistió en calificar la central Chira-Soria como “imprescindible para la transición energética en Gran Canaria”. Luis de Valdivia añadió que “no es opcional, y es imprescindible porque es la forma de regular las energías renovables y que estas sean seguras. No hay otra forma”, argumentó. Así, explicó que la empresa sufre pérdidas elevadas por capacidad de evacuación de la red, porque se saturan en algunos momentos. “Si no existiese Chira-Soria, nosotros no podríamos seguir trabajando en las Islas Canarias, porque los riesgos son muy elevados”, sentenció.

De igual modo, puso de manifiesto que Ecoener lleva 17 años trabajando en el Archipiélago y que son líderes en energías renovables en Canarias. Recalcó que el nuevo complejo inaugurado en San Bartolomé de Tirajana supone 100 MW de potencia instalada y que contará con el mayor proyecto de hibridación de Canarias, y uno de los más importantes de Europa. Además, indicó que sumado a otros proyectos va a permitir a la empresa contar con 51MW más de potencia instalada a finales de 2023: “Un complejo que se ha desarrollado con claros compromisos medioambientales y con las personas”.