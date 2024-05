Qué son y por qué pueden verse auroras boreales estos días: así lo explica un investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias

El fenómeno de las auroras boreales ha sorprendido esta madrugada a Canarias. El investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Héctor Socas Navarro, explica que estos días el sol ha estado inusualmente activo y eso se ha empezado a notar aquí en la Tierra desde este viernes, día en el que han empezado a llegar las erupciones que se han venido produciendo sobre todo originadas en una región activa que es la que se conoce como AR 3664. Se trata de un grupo muy grande y muy complejo de manchas solares en el que el campo magnético de estas están muy retorcido y se producen una serie de tensiones que acaban dando lugar a explosiones muy violentas.

Esas explosiones expulsan al espacio material solar denominado plasma solar a alta velocidad, a miles de kilómetros por segundo. Se trata de erupciones que son muy energéticas y se propagan por el medio interplanetario. ¿Cómo llega a la tierra? Desde el IAC explican que por la localización ahora mismo relativa entre nuestro planeta y esta región activa del Sol hace que estemos dentro de su rango de influencia y que la Tierra sea vea afectada por las consecuencias de esta explosiones.

Consecuencias

En principio, desde el IAC explican que no se espera que tenga consecuencia muy serias “porque estamos hablando actualmente de una tormenta geomagnética de categoría G4”. El efecto que se espera son estas Aurora boreales, como las que hemos venido disfrutando durante las últimas horas y que probablemente se prolongarán durante por lo menos un par de días más. Además, de que se pueden ver de forma lo que muy inusual en latitudes muy bajas.

Estas auroras boreales se han podido ver prácticamente en toda Europa, en casi todo el territorio español incluso en Canarias, desde zonas con un cielo muy oscuro y muy despejado se puede ver una luminiscencia rojiza hacia el norte que es resultado es parte de estos fenómenos de auroras que se están que se están.

¿Hay riesgo?

“En principio, no esperamos que haya más consecuencias que las auroras boreales, aunque esta actividad tan intensa no la hemos registrado desde hace prácticamente 20 años. Recordemos que ahora el Sol se está acercando al máximo de su ciclo de actividad que es un ciclo que dura 11 años y se espera que alcance su máximo el año que viene. Luego, irá progresivamente a la baja. La actividad que se ve ahora es la esperable para esta fase del ciclo, aunque no veíamos tormentas como esta desde hace casi 20 años, lo que es relativamente infrecuente que podamos disfrutar de estas consecuencias espectaculares que nos deja en forma de Aurora”, señala el IAC.

En principio, si escalara la tormenta geomagnética niveles más altos a partir del nivel G5 se considera que ya podría empezar a causar daños importantes en infraestructuras eléctricas, daños a nuestra tecnología, sobre todo, daños en equipamiento electrónico con apagones y pérdidas de suministro eléctrico interferencias con comunicaciones. Pero no es lo previsible para este caso en concreto.

Parte de las consecuencias negativas que pueden tener estas tormentas cuando se dan con una intensidad extraordinariamente alta, “es algo que por probabilidad en algún momento ocurrirá y, por eso, debemos estar preparados y sobre todo mejorar nuestra capacidad de predicción”.

¿Cómo es el fenómeno?

Las auroras Boreales son el fenómeno que podemos disfrutar durante estos días como la parte benigna de estas tormentas solares que se producen cuando en el Sol, en estas regiones activas el campo magnético se producen explosiones colosales que liberan una cantidad de energía tremenda, que es como millones de bombas atómicas detonadas a la vez. Esto es energía magnética que se acumula y se libera en esta zona, estas regiones activas que pueden tener tamaños como 10 o 20 veces el de la Tierra. Cuando ese campo magnético da lugar a estas explosiones y libera tal cantidad de energía, se produce lo que se llama una inyección de masa coronal que es que el Sol expulsa una cantidad enorme de material que es plasma, partículas cargadas que se propagan por el medio interplanetario.

Si nuestro planeta está en su camino, una parte de esa erupción puede impactar con nuestro planeta y ahí se produce una interacción entre la nube de partículas cargadas con la magnetosfera que envuelve la Tierra. El campo magnético que protege nuestro planeta esas partículas cargadas son atrapadas por la magnetosfera de la Tierra y reconducidas hacia los polos y, por eso, las auroras normalmente se ven en los polos. Las auroras son el resultado de cuando esas partículas entran en nuestro Planeta y chocan con la atmósfera generando una luminiscencia que sigue las líneas del campo magnético.