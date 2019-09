La canaria Cristina Ramos, "ilusionada" ante la decisión que este mismo lunes podría llevarla a Eurovisión

La cantante canaria Cristina Ramos ha afirmado sentirse "muy ilusionada" y "apabullada" por aparecer en las quinielas como una de las artistas favoritas por el público para representar a España en la próxima edición de Eurovisión, que se celebrará en Rotterdam en mayo de 2020, una candidatura a la que también aspiran Ruth Lorenzo y Diana Navarro y que se decidirá este mismo lunes.

La cantante se encontraba en Berlín para actuar en la entrega de premios Mestemacher Preis 2020 cuando saltó la noticia. En declaraciones a Europa Press, ha dicho sentirse "muy ilusionada" por ver escrito su nombre en titulares de los periódicos nacionales y "apabullada" por la avalancha de mensajes de apoyo a su candidatura en las redes sociales. De hecho, Cristina Ramos llegó a ser trending topic en Twitter en los últimos días.

"Esto es ya un triunfo para mí. Después de años trabajando fuera de España, ver tu nombre en los titulares como una de las favoritas del público es algo que recibo como el fruto al trabajo realizado estos años. Tener el reconocimiento del público de tu país es emocionante y más cuando, como ahora, estas fuera", revela la artista.

Cristina Ramos admite que le encantaría representar a España en el mayor festival del mundo de la canción, pero reconoce que es una decisión que no le corresponde a ella: "Hay un equipo que está trabajando para elegir la candidatura idónea. No se trata de ser el mejor, sino el más adecuado, y eso no depende de mí".

El anuncio de la candidatura de Cristina Ramos para representar a España en Eurovisión ha sido recibida con entusiasmo por los Eurofans. La cantante publicó un vídeo en su cuenta de Twitter en el que afirmó sentirse "encantada" de poder representar a su país. La puesta en escena de Cristina Ramos y sus registros extremos son las armas más valoradas de su candidatura.

Hola, amigos de Twitter!!!! Anoche se publicó este vídeo en IG, pero quería compartirlo con todos ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo!!!! 😊🍃💫💞😍 #Eurovision2020pic.twitter.com/MWZTNPIn2d — Cristina Ramos (@CrisRamosStar) September 20, 2019

La semana pasada, RTVE anunció que el método de selección del artista que actuará en Eurovisión sería la designación directa, por lo que el nombre de Cristina Ramos suena con fuerza por sus hazañas en los talent shows de todo el mundo. Esto ha desatado el furor entre los Eurofans, que consideran una oportunidad histórica para España por el perfil internacional de la artista canaria.